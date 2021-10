Le Govee Lyra est le lampadaire intelligent à 140 $ dont vous ne saviez pas avoir besoin

L’éclairage intelligent est l’une de ces choses à essayer pour le croire. À première vue, la possibilité de contrôler vos lumières à l’aide de votre smartphone peut ne pas sembler très pratique, mais une fois que vous l’aurez, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Philips Hue est sans aucun doute la marque d’éclairage intelligent la plus reconnaissable, mais ses offres peuvent être prohibitives à moins que vous ne saisissiez une bonne vente. À l’autre extrémité du spectre se trouvent des entreprises comme Govee, qui vend des produits d’éclairage intelligents d’une qualité surprenante à des prix tout aussi étonnamment justes. J’utilise la lampe Lyra RGB de Govee depuis quelques mois maintenant, et comme l’éclairage intelligent en général, elle s’est imposée à moi.

La Lyra est essentiellement une bande LED RVB fixée à un poteau en aluminium de quatre pieds, assise sur une base juste assez lourde pour ne pas basculer. L’idée est de le placer dans un coin, face aux murs, et de le laisser remplir votre espace d’une lumière ambiante de n’importe quelle couleur (ou combinaison de couleurs) que vous pouvez imaginer. Govee propose des combinaisons et des motifs amusants dans son application Govee Home – des thèmes basés sur les quatre saisons aux animations qui imitent les feux d’artifice aux arcs-en-ciel doucement pulsés, vous pouvez faire beaucoup avec cette chose.

Si aucun des thèmes préprogrammés de Govee ne vous saisit, la lampe dispose de huit segments discrets dont vous pouvez choisir vous-même la couleur et la luminosité relative. Vous pouvez également créer et enregistrer des schémas de couleurs personnalisés basés sur les scènes existantes de Govee, bien que cela soit un exercice de conjecture. Avec des noms abstraits pour des qualités définies par l’utilisateur, il est difficile de dire ce que vous faites jusqu’à ce qu’il apparaisse sur la lampe ; le champ Style, par exemple, a des options comme Magnifique, Rétro et Science-fiction. Qu’est-ce que l’un de ces termes a à voir avec l’éclairage ? Votre supposition est aussi bonne que la mienne, mais c’est assez amusant à découvrir.

Il existe également un mode dans lequel la Lyra réagira à la musique de n’importe quelle source en utilisant soit un microphone sur le câble d’alimentation de la lampe, soit celui de votre téléphone (si vous laissez l’application Govee Home ouverte). Quand cela fonctionne, c’est très amusant – mais la position du micro intégré de la lampe et les réglages de sensibilité capricieux signifient que ce n’est pas très fiable. Pourtant, comme les autres motifs lumineux de nouveauté de la Lyra, il a une sorte de lampe à lave de qualité qui est apaisante pour se détendre et regarder pendant un moment.

Avec la connectivité Bluetooth et Wi-Fi, la lampe peut être contrôlée à distance que vous soyez à proximité ou non (elle est également livrée avec une télécommande à l’ancienne). Vous pouvez également lier Govee Home à Google Home, ce qui vous permet de contrôler la Lyra par la voix ou de l’ajouter à vos routines Assistant.

Mon utilisation préférée de la Lyra a été une fonction de réveil qui éclaire progressivement la lampe d’une lueur faible à une explosion à mesure que l’heure de votre « alarme » approche. C’est un truc de lumière intelligente assez standard, mais la brillance indirecte fournie par Lyra est suffisamment douce pour ne pas être choquante et fait un meilleur travail en imitant un lever de soleil que, disons, une ampoule intelligente ordinaire dans une lampe sur votre table de chevet.

À moins que votre maison ne soit particulièrement moderne, la Lyra pourrait ne pas s’intégrer parfaitement à votre décor ; qu’il soit allumé ou non, il est très visible, en particulier contre les couleurs de mur plus sombres. Les murs sombres en font également une source de lumière moins efficace (puisque la lumière de la lampe est censée se refléter sur vos murs et les couleurs plus sombres = moins de réflexion). L’application Govee Home est également un peu opaque, il y a donc une courbe d’apprentissage ici.

Si vous recherchez un éclairage d’ambiance intelligent qui ne vous ruinera pas, la Lyra devrait certainement être sur votre radar.

À 150 $ (souvent moins en vente), c’est une centaine de dollars plus abordable que la lampe Signe comparable de Hue, et elle fait à peu près la même chose. Il est disponible sur Amazon.

