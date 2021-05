Le Governors Ball Festival annonce la programmation 2021, avec Billie Eilish

Le 10e anniversaire de la Festival de musique de bal des gouverneurs se déroulera du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre au complexe Citi Field dans le Queens.

C’est la première fois que le festival passe de son emplacement traditionnel à Randall’s Island au stade de baseball des Mets. Travaillant en étroite collaboration avec la ville de New York, le Governors Ball 2021 suivra toutes les directives étatiques et fédérales prescrites au moment de l’événement.

Le festival marquera l’anniversaire avec une programmation de plus de 60 artistes de la scène, y compris Billie Eilish, Post Malone, A $ AP ROCKY, J Balvin, DaBaby, Megan Thee Stallion, RÜFÜS DU SOL, Ellie Goulding, Leon Bridges, 21 Savage, Young Thug, Portugal. L’homme., Burna Boy, Îles du futur, Phoebe Bridgers, Jamie XX, Carly Rae Jepsen, Big Thief, gradins et bien d’autres.

Une prévente spéciale pour les billets GA et VIP de 3 jours et 1 jour est désormais disponible exclusivement pour les titulaires de la Carte Citi jusqu’au jeudi 6 mai à 11 h 59 HE. La prévente pour les titulaires de la carte Citi est accessible ici. Les billets GA et VIP de trois jours et d’un jour (y compris les options de plan de paiement) seront disponibles à partir du jeudi 6 mai à 12 h HE.

Pour en savoir plus sur les options de billets et les informations sur le festival, visitez le site Web officiel de Governors Ball.

Programmation du Governors Ball Music Festival 2021:

VENDREDI

Billie Eilish

DaBaby

RÜFÜS DU SOL

Ponts de Léon

Le Portugal. L’homme

24k d’or

Îles du futur

Freddie Gibbs et l’alchimiste

EarthGang

Tate McRae

Sasha Sloan

Orville Peck

ODIE

Bartees étrange

99 voisins

RMR

Bankrol Hayden

JOUR DE LESSIVE

CINGLÉ

Méchante cerise

SAMEDI

A $ AP Rocky

J. Balvin

Megan Thee étalon

Phoebe Bridgers

Sweat rose $

Roi Princesse

Amine

Gros voleur

Cordae

Gradins

ARIZONA

Charlotte Lawrence

Les frères Macklovitch (A-Trak & Dave 1)

MUNA

BRELAND

Chiiild

MIKE

Oliver Malcolm

Nation de langue

Sarah Barrios

DIMANCHE

Post Malone

21 Sauvage

Ellie Goulding

Jeune voyou

Burna Boy

Carly Rae Jepsen

Jamie xx

Dominic Fike

Smino

Sauce de canard

Princesse Nokia

KOTA L’ami

UMI

100 gecs

Oui

Licence (Jay Som + Palehound)

Amaarae

RIZ LA VIE

ThéMarrr

mazie