Le GP britannique fait partie d’un projet pilote, les pourparlers en cours

Suite au retard de la levée des restrictions au Royaume-Uni, Silverstone discute de la possibilité d’une foule de capacités avec le gouvernement.

Au départ, on espérait que Silverstone pourrait organiser la course devant une foule nombreuse, car les rassemblements de masse devaient à l’origine être à nouveau autorisés à partir du 21 juin.

Cependant, comme prévu ces derniers jours, le gouvernement a annoncé que cette date avait été repoussée au 19 juillet.

La course ayant lieu le 18 juillet, cela signifierait que, conformément aux mesures actuellement en place, seulement 25 % de la capacité totale pourrait être remplie, soit environ 30 000 fans.

Cependant, il y a encore un peu d’espoir que les foules puissent être beaucoup plus grandes que cela.

Il a été confirmé que l’événement fait partie de ceux qui font partie du programme de recherche sur les événements et peut être autorisé à accueillir un grand nombre de fans afin que le gouvernement puisse mieux comprendre les taux de transmission lors d’événements intérieurs et extérieurs.

“Nous voulons rassembler des preuves supplémentaires sur la façon dont nous pouvons ouvrir tous les grands événements en toute sécurité et pour de bon”, a déclaré le secrétaire à la Culture Oliver Dowden.

« L’expansion des essais de l’application NHS et des tests de flux latéral signifiera que des foules plus importantes pourront assister à un nombre limité d’événements sportifs et culturels majeurs au début de l’été dans le cadre de notre programme de recherche sur les événements.

“Au cours des prochaines semaines, cela signifie que davantage de fans profiteront de l’Euro et de Wimbledon, ainsi que de certains de nos plus grands événements culturels et sportifs.”

En effet, Le télégraphe a rapporté que Silverstone est actuellement en pourparlers avec le gouvernement et essaie d’obtenir la permission d’avoir une pleine capacité à la course.

La publication affirme qu’en raison du fait qu’il est en plein air, étendu et que la plupart des gens s’y rendent en voiture plutôt qu’en transports en commun, il a de bonnes chances d’obtenir une telle autorisation.

Une décision finale et une annonce devraient être prises plus tard cette semaine.