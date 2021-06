Le GP d’Autriche aura-t-il une autre attaque Max ce week-end ?

Tous les regards sont à nouveau tournés vers l’Autriche alors que la Formule 1 revient sur le Red Bull Ring, et le leader du Championnat du monde Max Verstappen tentera de remporter sa troisième victoire consécutive.

Après que Toto Wolff ait admis après la course que Mercedes n’avait tout simplement pas le rythme pour suivre le leader pour la première fois à l’ère du turbo hybride, le paddock se concentrera principalement sur la façon dont les rivaux du titre réagissent contre l’important améliorations ces dernières semaines.

Lewis Hamilton a demandé des améliorations, Wolff a déclaré qu’aucune autre n’était en cours de développement, mais James Allison a déclaré que d’autres améliorations seraient apportées à la voiture.

Quant à Verstappen, dimanche pourrait être l’occasion de remporter une quatrième victoire en cinq courses. Lui et son équipe volent haut – Verstappen détient une avance de 18 points au championnat des pilotes, Red Bull a 40 points d’avance sur les constructeurs et avant la neuvième manche de 2021, ils sont absolument l’équipe à battre.

Cependant, Verstappen et Hamilton étaient absolument dans une classe à part la dernière fois. Valtteri Bottas de Mercedes avait 30 secondes de retard sur son coéquipier à un moment donné et Verstappen a même pu doubler Lando Norris en P5 dans ce qui était probablement la victoire de course la plus dominante de sa carrière, malgré les meilleurs efforts de Hamilton.

La menace du temps humide a persisté tout au long du week-end, mais c’était finalement un hareng rouge, mais être dans les collines de Styrie signifie que le temps peut fluctuer – qui sait ce que nous allons voir ?

Des leçons auront été tirées après un week-end complet de course au Red Bull Ring, mais les circonstances sont différentes cette fois-ci. Le composé C2 de Pirelli – le pneu dur pour le Grand Prix de Styrie – ne sera pas disponible pour les équipes, car le manufacturier de pneus a fait un pas de plus dans sa sélection pour le week-end.

Cela pourrait introduire de nouvelles variables dans la façon dont les choses se déroulent, d’autant plus que le dur semblait être le pneu de choix lors de la dernière course. Des stratégies à deux arrêts semblent donc probables, et le mur des stands pourrait jouer un rôle clé dans l’issue de la course de dimanche.

Ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour Ferrari. Leurs problèmes persistants d’usure des pneus ne seront peut-être pas résolus pour le reste de la saison, mais ils n’étaient pas aussi visibles ce week-end.

Carlos Sainz et Charles Leclerc ont tous deux effectué des efforts remarquables pour prendre respectivement la 6e et la 7e place – Sainz gagnant six places et une superbe récupération de Leclerc donneront à la Scuderia le cœur dans la lutte de leurs constructeurs avec McLaren, mais les composés de pneus plus tendres peuvent provoquer leur problèmes cette fois-ci.

Lando Norris a maintenu sa réputation de pilote potentiel de la saison jusqu’à présent avec un nouveau top cinq pour le Grand Prix de Styrie, mais il s’agissait d’un pas en avant et de deux pas en arrière pour Daniel Ricciardo.

L’Australien avait ciblé le triple en-tête pour bien se loger dans sa McLaren, mais après une performance plus solide en France, il n’a pas pu revenir en Q3 et, en guise d’atténuation, un problème de puissance a vu son bon travail au départ de la course annulé et il n’a pas pu récupérer le terrain.

Un train DRS s’est avéré être un problème pour de nombreuses voitures au milieu du terrain dimanche, avec des marges aussi fines entre les voitures sur un tracé court, ce qui laissait peu de marge de manœuvre en haut et en bas du terrain.

Ayez aussi une pensée pour George Russell. Ces points à Williams vont-ils jamais venir pour lui? Huit millisecondes le séparaient d’une apparition en Q3 et un passage dans les points s’est soldé par un échec technique.

Russell pensait même que l’Alpine de Fernando Alonso était à sa portée pour atteindre la 7e place, mais l’Espagnol semble enfin s’être réinstallé en Formule 1 après son congé sabbatique.

Il a devancé Esteban Ocon dans l’ordre hiérarchique alpin lors des deux dernières courses, qui doit commencer à revenir rapidement à égalité avec son coéquipier s’il veut maintenir sa forme de début de saison qui lui a valu un contrat de trois ans. prolongation avec l’équipe.

Un pilote pour améliorer sa fortune, cependant, a été Yuki Tsunoda. Après une conversation sévère d’Helmut Marko, la recrue est revenue dans les points dans ce qui aura été un regain de confiance pour lui – mais il sera essentiel de soutenir cela avec une autre solide performance, en particulier contre un coéquipier comme dans forme comme Pierre Gasly.

Aston Martin cherchera à améliorer ses fortunes mitigées le week-end dernier, alors que Lance Stroll a remporté quelques points en P8 tandis que Sebastian Vettel a déploré son temps dans la fenêtre DRS de plusieurs voitures devant, ce qui l’a laissé quelque peu bloqué dans la course. .

Kimi Raikkonen a été le plus grand joueur de la journée pour le Grand Prix de Styrie, qui est probablement passé largement inaperçu alors qu’il est passé de la 18e place sur la grille à la 11e place à la fin de la course.

Alfa Romeo admet qu’ils doivent aider le Finlandais dans ses performances en qualifications et, une fois que cela se produira, nous pourrions bien voir le champion du monde 2007 avec une chance de concourir pour les points ce week-end.

À l’arrière de la grille, tandis que Nikita Mazepin a montré son humour lorsque le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, lui a offert un cadeau ironique d’une toupie – représentant son surnom de « Mazespin ».

Mais il était moins enthousiasmé après la dernière course, accusant son équipe de l’avoir fait piloter une “voiture plus lourde” que son coéquipier Mick Schumacher, car le Russe a de nouveau terminé dernier des coureurs classés à Haas.

Mais les deux coéquipiers se sont encore une fois rapprochés alors qu’ils se disputaient les places mineures de la course. S’il est fort probable qu’ils ferment à nouveau la marche, Mazepin espère ne plus être la « carotte à attraper » après avoir tiré les leçons de son premier week-end de Formule 1 au Red Bull Ring.

