Le GP de Chine fait face à une troisième absence du calendrier F1 en 2022 · .

Le Grand Prix de Chine pourrait disparaître du calendrier de la Formule 1 pour la troisième année consécutive, offrant une opportunité pour Imola et Paul Ricard d’organiser des courses en 2022.

. comprend que les organisateurs de l’événement sur le circuit international de Shanghai ont exprimé leur inquiétude de ne pas pouvoir organiser une manche de championnat du monde en avril de l’année prochaine en raison des restrictions en cours dans le pays résultant de la pandémie.

L’épidémie de Covid-19 a commencé en Chine fin 2019. La manche du championnat du monde du pays a été la première à être annulée cette année-là et elle a également été supprimée du calendrier 2021, ainsi que plusieurs autres courses, en raison de la pandémie.

Les efforts pour trouver une alternative à la date habituelle d’avril de la Chine dans le calendrier F1 2022 ont été infructueux. La possibilité de reporter le cycle à juillet a été envisagée mais rejetée comme irréalisable.

De sa première course en 2004 jusqu’en 2008, la manche chinoise s’est déroulée vers la fin de l’année. La tenue de la course à la fin de la saison prochaine aurait été exclue en raison du nombre accru de courses au programme et du désir de la F1 de terminer le championnat avant le début de la Coupe du monde de football de la FIFA fin novembre.

Imola, qui était en lice pour remplacer Paul Ricard sur le calendrier de l’année prochaine, devrait reprendre le créneau laissé vacant par la Chine. Le circuit italien est revenu au programme de la F1 l’année dernière et a de nouveau organisé le Grand Prix d’Émilie-Romagne en avril.

On pensait qu’il était en compétition avec Paul Ricard, domicile du Grand Prix de France, pour une course en juillet de l’année prochaine. Cependant, la course d’Imola devant se dérouler en avril, Paul Ricard restera au calendrier.

Plutôt que de former un triplé avec les courses britanniques et autrichiennes, la manche française devrait se dérouler le 24 juillet, une semaine avant le Grand Prix de Hongrie, qui sera suivi de la trêve estivale.

Le tour de Singapour, qui a été absent des deux derniers calendriers en raison de la pandémie, aurait également assuré un retour au calendrier dans son créneau habituel de septembre. Cela signifie que la F1 est peu susceptible de revenir à Istanbul Park, théâtre de la course d’aujourd’hui, l’année prochaine.

Le calendrier F1 de l’année prochaine devrait être présenté plus tard cette semaine.

