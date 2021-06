Le GP de Grande-Bretagne sera ouvert aux fans malgré l’extension du verrouillage · .

in

Les fans pourront assister au Grand Prix de Grande-Bretagne le mois prochain malgré le retard dans l’assouplissement des restrictions de verrouillage qui a été annoncé aujourd’hui.

Les taux d’infection à Covid-19 augmentant rapidement en Grande-Bretagne, le gouvernement a abandonné son objectif de lever les dernières restrictions de verrouillage le 21 juin. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé aujourd’hui que cela n’aurait pas lieu avant le 19 juillet, le lendemain de la visite de la F1 à Silverstone pour la 10e manche du championnat de cette année.

Un nombre important de fans devraient être autorisés à participer au grand prix car il fera partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement, qui vise à étudier l’effet de la levée des restrictions de distanciation sociale lors des événements majeurs. Le programme a débuté en avril et comprenait un certain nombre d’événements pilotes tels qu’un match de football de demi-finale de la FA Cup au stade de Wembley.

Silverstone a organisé deux courses à huis clos pendant la pandémie l’année dernière. Environ 141 000 fans ont assisté au jour de la course en 2019.

Le circuit a informé les détenteurs de billets dans un e-mail aujourd’hui que “nous restons convaincus que les fans seront de retour à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 2021”.

«Nos discussions en cours avec le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports, ainsi qu’avec Public Health England, sont positives. Nous communiquerons tous les détails [to] vous une fois que nous les aurons.

Des milliers de billets pour la course du mois prochain et d’autres événements majeurs à Silverstone ont déjà été attribués aux employés du National Health Service et à d’autres travailleurs clés, en reconnaissance de leur contribution pendant la pandémie.

