Le GP de Grande-Bretagne s’est arrêté au deuxième tour alors que Verstappen subit un accident de 51G après une collision avec Hamilton · .

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été arrêté après un tour de course suite à une collision entre les leaders du championnat Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le pilote Red Bull est entré en contact avec la barrière à Copse après que lui et Hamilton se soient heurtés dans le virage.

La paire s’est battue durement dans les huit premiers virages du tour. Hamilton s’est légèrement mieux échappé du vainqueur de la pole Verstappen, qui a défendu avec acharnement coin après coin.

Alors qu’ils accéléraient à la sortie du virage de Luffield, Verstappen était en tête, mais Hamilton s’est rapproché à l’approche du virage à grande vitesse de Copse. Verstappen a serré fortement Hamilton sur le chemin vers le virage, puis est revenu vers la ligne de course avant de tourner dans le virage.

La paire a pris contact, la roue arrière droite de Verstappen subissant une casse immédiate contre l’avant gauche de Hamilton. Il a poussé le Red Bull hors de la piste à grande vitesse, l’envoyant durement dans les barrières.

La voiture de sécurité a été initialement déployée et la course a été signalée par un drapeau rouge et suspendue alors que le deuxième tour commençait à permettre la réparation de la barrière.

Par la suite, on a entendu Hamilton poser des questions sur l’état de Verstappen et on lui a dit qu’il était sorti de la voiture.

“J’étais en avance là-bas, mec”, a ajouté Hamilton à la radio. « J’étais à fond à côté, c’était ma ligne.

Il s’est retourné contre moi, mec.

L’incident fait l’objet d’une enquête par les commissaires. Les deux équipes que nous avons entendues faire pression sur le directeur de course Michael Masi sur la cause de l’accident pendant la suspension.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré à Masi que Hamilton “n’était jamais proche de” Verstappen.

“C’était 100% le coin de Max”, a déclaré Horner. « En ce qui me concerne, tout le blâme repose sur Hamilton qui n’aurait jamais dû être dans cette position.

« Nous aurions pu avoir un grave accident. Dieu merci, il s’en est sorti indemne. J’espère que vous allez vous en occuper de manière appropriée.

Le manager de l’équipe Red Bull, Jonathan Wheatley, s’est joint à nous, déclarant à Masi : « J’ai regardé cette rediffusion plusieurs fois maintenant Michael et je me sens vraiment fâché à ce sujet. Ce coin là, Michael – ce n’est pas un endroit pour coller une roue à l’intérieur d’une voiture.

Cependant, le directeur sportif de Mercedes, Ron Meadows, a défendu Hamilton. “Maintenant, j’ai eu la chance de jeter un coup d’œil à cette séquence que Lewis était significativement à côté à l’intérieur du virage neuf”, a-t-il déclaré à Masi.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à Masi qu’il lui avait envoyé par courrier électronique des informations relatives à la collision et aux règles, et qu’il avait l’intention de rendre visite aux commissaires sportifs pour discuter de l’incident avec eux.

Horner a déclaré que Verstappen avait eu de la chance de ne pas être grièvement blessé dans l’accident. “Pour moi, c’est très clair”, a-t-il déclaré. « Lewis a coincé une roue à l’intérieur dans l’un des virages les plus rapides de ce championnat du monde.

« Il a conduit ce circuit pendant des années. Tu sais que tu ne fais pas ça ici. Et le résultat, Dieu merci, nous n’avons pas eu de conducteur qui ait été grièvement blessé ou pire ici aujourd’hui.

Verstappen a subi un impact 51G dans l’accident, a déclaré Horner. « Dieu merci, il est parti. C’est le plus gros résultat que nous aurons aujourd’hui.

«Je suis juste soulagé de le voir, il est au centre médical mais il y est entré tout seul. Il fait un achat de précaution de 30 minutes, j’espère que tout va bien jusqu’à présent.

La course reprendra vers 3h41, heure locale. Verstappen est le seul pilote à abandonner dès le premier tour. Suite à la collision, Charles Leclerc prend la tête devant Hamilton.

Mise à jour : Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour la collision.

