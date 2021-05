Le GP de Monaco n’est pas amusant même si vous gagnez, dit Hamilton · .

Lewis Hamilton dit qu’il n’aurait pas apprécié un Grand Prix de Monaco «ennuyeux» même s’il avait terminé plus haut que septième.

Le pilote Mercedes a perdu la tête du championnat face à Max Verstappen lors de la course du week-end dernier. Il a commencé et terminé à la septième place, son pire résultat de la saison jusqu’à présent.

«Je ne vais probablement pas revoir cette course», a déclaré Hamilton après un après-midi frustrant qui l’a vu perdre des places face à Sergio Perez et Sebastian Vettel lors de son premier arrêt au stand.

«Je vais probablement regarder un moment fort juste pour [get] un peu de compréhension de l’endroit où j’ai perdu trois places, par exemple, ou potentiellement trois places, deux au moins.

Avant d’atteindre la F1, Hamilton a également gagné à Monaco en Formule 3 et GP2 (maintenant Formule 2). Mais il a souvent dit que la piste ne produisait pas de courses satisfaisantes avec les voitures de Formule 1 modernes.

«Je suis content que la course soit terminée parce que c’était la course la plus longue», a-t-il déclaré. «C’était si long.

«Je l’ai répété à maintes reprises, peu importe la position dans laquelle vous vous trouvez, cette piste n’est tout simplement pas amusante à courir. Parce que vous ne voyez aucun dépassement, vous ne pouvez pas suivre.

Hamilton est un triple vainqueur du Grand Prix de 92 ans qui se déroule dans les rues de la ville où il vit. Mais la victoire n’en fait pas une course plus satisfaisante, a-t-il déclaré.

«C’est génial, bien sûr, de gagner la course», a-t-il déclaré. «Mais même lorsque vous menez la course et que vous êtes loin devant, c’est aussi ennuyeux. Je suis sûr que pour Max, ce fut un après-midi plutôt frais pour lui.

