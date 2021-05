Le GP de Turquie menacé alors que le pays est inscrit sur la liste rouge

La décision de la Formule 1 de mettre la Turquie sur le calendrier à la place du GP du Canada pourrait se retourner contre lui avec l’ajout du pays à la liste rouge des voyages du Royaume-Uni.

Le mois dernier, la Formule 1 a confirmé qu’elle ne se rendrait pas à Montréal, la course étant annulée pour la deuxième année consécutive en raison des restrictions de Covid.

Mais au lieu d’un vide, le parc d’Istanbul de la Turquie remplirait la case.

Maintenant, ce n’est peut-être pas le cas.

Annonçant que les ressortissants du Royaume-Uni peuvent voyager à l’extérieur du pays à partir de la mi-mai, le gouvernement a ajouté que certains pays figuraient sur une liste d’interdiction. La Turquie en fait partie.

Le secrétaire britannique aux transports, Grant Schapps, a déclaré vendredi que les pays de la liste rouge “ne devraient pas être visités sauf dans les circonstances les plus extrêmes”.

La Formule 1 est au courant de la décision et évalue ses options.

Un porte-parole de la F1 a déclaré: “Nous sommes au courant de l’annonce faite par le gouvernement britannique concernant les restrictions de voyage pour la Turquie et évaluons la situation et nous fournirons plus de détails dans les prochains jours.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Le Grand Prix de Turquie est prévu du 11 au 13 juin.

Si la Turquie tombe hors du calendrier, il est question que le Nürburgring intervienne pour le remplacer par le circuit ayant été utilisé la saison dernière pour le Grand Prix de l’Eifel.

La Turquie, cependant, n’est pas le seul endroit menacé.

Bien que le Brésil et le Mexique insistent sur le fait que leurs courses auront lieu, les chiffres élevés de Covid pourraient encore voir la Formule 1 choisir de ne pas voyager, tandis que le Japon est un autre pays qui a connu une augmentation des nombres ces dernières semaines.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.