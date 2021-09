Le GP de Turquie reçoit un coup de pouce alors que la nation est retirée de la liste rouge

in

Il y a eu de bonnes nouvelles pour le Grand Prix de Turquie, la nation ayant été retirée de la liste rouge du Royaume-Uni des pays où voyager.

Comme ce fut le cas la saison dernière, la course à Istanbul Park était un ajout tardif au calendrier 2021, remplaçant le Grand Prix du Canada qui a été annulé en raison de la pandémie mondiale.

Pendant longtemps, cependant, il a semblé que le Grand Prix de Turquie pourrait subir le même sort, étant l’un des pays figurant sur la liste rouge du Royaume-Uni.

S’il devait y rester, cela rendrait la course là-bas presque impossible étant donné que sept des 10 équipes de Formule 1 sont basées en Angleterre,

Néanmoins, le PDG de la F1 Stefano Domenicali est resté confiant que l’événement pourrait finalement se dérouler comme prévu au cours de la deuxième semaine d’octobre.

“Jusqu’à présent, tout est ce que nous avons livré en termes d’informations”, a-t-il déclaré à Motorsport.com. « Et jusqu’à présent, tout est stable.

«Alors, espérons qu’il n’y aura pas d’autres situations qui deviendront plus critiques, mais jusqu’à présent, cela est confirmé.

«Je pense que nous surveillons la situation, bien sûr, nous espérons vraiment que la situation s’améliorera.

« Et la seule chose est que je sais que les ventes se déroulent extrêmement bien en Turquie. Et c’est vraiment une excellente nouvelle.

MISE À JOUR DU VOYAGE AUX FEUX DE TRAFIC A partir de 4h du matin mercredi 22 septembre, les destinations suivantes passeront du ROUGE 🔴 à l’AMBRE 🟡 Bangladesh

Egypte

Kenya

Maldives

Oman

Pakistan

Sri Lanka

Turquie – Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (@FCDOGovUK) 17 septembre 2021

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Il semble maintenant que Domenicali et co obtiendront leur souhait, la Turquie étant déplacée sur la liste verte par le gouvernement britannique.

Les changements prendront effet à partir du 4 octobre et signifieront que les personnes se rendant dans le pays depuis le Royaume-Uni n’auront plus à se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur retour.

S’il restait sur la liste rouge, les équipes prévoyaient d’emmener un plus petit nombre d’employés à Istanbul et de leur éviter de rentrer chez eux avant de se rendre à Austin pour le Grand Prix des États-Unis deux semaines plus tard afin d’éviter la quarantaine.

Cela ne sera cependant plus nécessaire, car il n’y a désormais aucune exigence de quarantaine ou d’autres restrictions considérables pour les personnes entrant au Royaume-Uni en provenance de Turquie.