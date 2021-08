Le GP de Zandvoort “le plus grand événement sportif de l’histoire néerlandaise”

in

Le directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers, parle de l’événement à venir à Zandvoort comme du plus grand événement sportif que le pays ait connu.

Un Zandvoort repensé devait accueillir la Formule 1 aux Pays-Bas en 2020, mais la pandémie a forcé le retour du Grand Prix des Pays-Bas à être retardé d’un an.

Mais maintenant, le moment approche à grands pas pour ce retour tant attendu, le Grand Prix des Pays-Bas 2021 devant avoir lieu du 3 au 5 septembre.

La clé de cet événement sera les fans – la fidèle armée de supporters néerlandais de Max Verstappen a enfin une course à domicile où ils peuvent l’encourager depuis les tribunes, un trajet plus facile bien mérité après tout ce voyage.

Le 13 août est la date à laquelle le gouvernement néerlandais est sur le point de clarifier la fréquentation à laquelle on peut s’attendre, mais Lammers a confirmé qu’il allait de l’avant à toute vapeur alors que Zandvoort cherche à accueillir ce qu’il appelle le plus grand spectacle sportif des Pays-Bas.

“Nous avons pas le choix. Nous allons être prêts », a déclaré Lammers au NIS à propos de cette annonce gouvernementale très importante le 13 août.

“Nous ne pouvons pas dire” nous avons besoin de plus de sièges “le 25 août. Nous avons le devoir d’accueillir toutes les personnes avec un billet et nous y travaillons actuellement.

« Il s’agit maintenant de mettre en œuvre les plans qui ont été élaborés il y a longtemps. Environ 70 pour cent des stands sont maintenant debout. Tout est dans les temps.

« Nous sommes convaincus que les chiffres sur le coronavirus vont dans le bon sens.

« Si cela continue, nous pensons que tous les événements sportifs peuvent simplement reprendre. Parfois, je pense que je suis à Indianapolis avec tous ces stands.

« Avant même qu’il n’y ait une seule personne dans ces tribunes, je me rends compte que nous sommes tous impliqués dans le plus grand événement sportif de l’histoire des Pays-Bas. Et c’est très spécial.

Après la pause estivale, la première étape de la Formule 1 sera Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique, avant que le Grand Prix des Pays-Bas n’accueille la deuxième manche de ce triplé terminé par Monza.

Un Grand Prix des Pays-Bas a eu lieu pour la dernière fois en 1985, où Niki Lauda a remporté la victoire pour McLaren.