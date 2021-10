Le Grand Prix des États-Unis a été un énorme succès cette année et Ross Brawn a déclaré que cela montrait que la F1 pouvait « confortablement » avoir deux courses américaines ou plus au calendrier.

L’un des principaux objectifs de Liberty Media depuis la reprise du sport a été de rendre le sport plus grand aux États-Unis, et le week-end de course à Austin a suggéré qu’ils réussissent.

Environ 400 000 fans ont assisté au cours des trois jours, créant une atmosphère électrique rarement vue auparavant lors d’un événement de F1 dans le pays.

L’année prochaine, ce sera l’une des deux courses américaines du calendrier, avec le Grand Prix de Miami pour la première fois, tandis que l’on parle de plus en plus d’en ajouter une à Las Vegas à l’avenir.

Brawn pense qu’il a maintenant été prouvé que la F1 peut avoir tant de courses là-bas.

« Nous constatons maintenant un engagement très fort avec les fans américains », a-t-il déclaré dans sa chronique pour le site officiel de la F1.

« Pendant des années, la F1 était un passe-temps culte en Amérique, mais nous assistons maintenant à une véritable augmentation de l’engagement. Les fans connaissent les pilotes, ils connaissent les personnalités, ils connaissent les nuances de la F1.

« C’est très excitant et je pense que cela démontre que la F1 peut confortablement organiser deux courses aux États-Unis – et peut-être plus – grâce à la passion des fans que nous avons connue ce week-end.

« C’était un week-end très américain et ce n’en était que mieux », a-t-il ajouté plus tard.

« Nous aimons les courses comme celle-ci. C’est fantastique d’être si proche d’une grande ville comme Austin, et c’est formidable de voir 380 000 fans se présenter tout le week-end et créer une atmosphère craquante.

P1 🔥 Nous l’avons fait 🤘 Excellent travail les gars, @redbullracing et @HondaRacingF1, vraiment très bien 💪 Et vous les fans, merci pour tout le soutien, tout simplement incroyable 🙌 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/B6lBH2fG4y – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 24 octobre 2021

La course elle-même était passionnante, avec Max Verstappen prévalant dans une bataille tendue avec son rival pour le titre Lewis Hamilton, franchissant la ligne un peu plus d’une seconde devant lui.

Brawn pense que les deux ont été impeccables et l’ont été pendant la majeure partie de la saison.

« C’était une course à coller à l’écran, en étudiant les écarts et la stratégie des pneus pour voir comment la course évoluait », a-t-il déclaré.

« Jusqu’à la fin, il était loin d’être certain qui l’emporterait. Ni Lewis ni Max ne se sont trompés – et c’est ce qui est fantastique dans ce championnat.

« Nous avons deux pilotes qui conduisent impeccablement et je ne pense pas avoir vraiment vu d’erreur de la part de l’un d’eux, rien de significatif de toute façon. »

Cependant, un seul d’entre eux a pu obtenir le prix du pilote du jour de Brawn, et il a choisi le Néerlandais.

« Max dépasse cela à cause de la pression qu’il a subie de Lewis pendant une grande partie de la course », a-t-il déclaré.

« Il est resté en contact avec Lewis pendant la première partie après avoir perdu la tête au premier virage, puis il l’a contrôlé à partir de là, en prenant soin de ses pneus à merveille. Ne pas se tromper en 56 tours était impressionnant.