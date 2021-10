Le GP des États-Unis bien rempli devrait être « le plus grand événement de F1 de l’histoire » · .

Le Circuit des Amériques devrait accueillir la plus grande foule de trois jours jamais organisée pour un week-end de course de F1 au Grand Prix des États-Unis.

Des présences à six chiffres sont attendues sur les trois jours d’action à Austin. « Ils me disent que c’est le plus grand événement de F1 de l’histoire », a déclaré le président de la piste, Bobby Epstein, à ..

Les ventes de billets ont indiqué qu’environ 120 000 fans sont venus sur la piste hier pour les deux séances d’essais de F1. Un chiffre similaire est attendu aujourd’hui et 20 000 autres billets ont été vendus pour dimanche.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne détenait auparavant le titre d’événement de F1 de trois jours le plus fréquenté, avec 351 000 fans venus à son événement en 2019. Les 380 000 spectateurs prévus pour le COTA constitueraient donc un nouveau record.

Epstein a déclaré que le Grand Prix des États-Unis pourrait bien avoir le plus de participants de tous les événements à travers le monde depuis le début de la pandémie de Covid-19.

« Je pense que c’est le plus grand événement sportif aux États-Unis depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est le plus grand événement sportif au monde en ce moment, étant donné que les Jeux olympiques n’ont malheureusement pas pu avoir de foule. »

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a salué les gains que la F1 a réalisés en Amérique. « La foule est phénoménale », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse FIA ​​d’hier, « la ville est en effervescence ».

«Nous ne sommes pas encore tout à fait revenus à la normale – d’où le masque – mais cela ressemble certainement à un pas de géant en avant. La Formule 1 est mieux consommée avec des centaines de milliers de personnes dans l’installation, et c’est ce que nous avons ici, donc vraiment ravis de voir l’excitation dans la ville.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :