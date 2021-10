Le GP des États-Unis de Daniel Ricciardo est sans doute meilleur que Monza

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, pense que Daniel Ricciardo a peut-être amélioré sa performance à Monza au Grand Prix des États-Unis.

Ricciardo a mené un doublé choc pour McLaren à Monza, Ricciardo prenant la tête du Grand Prix d’Italie devant Max Verstappen au départ et repoussant le Néerlandais à partir de là.

Une fois que Verstappen a subi un arrêt au stand lent, Ricciardo était alors libéré de la pression, tandis que Lando Norris continuerait à se frayer un chemin jusqu’à la P2 et confirmerait le meilleur résultat de McLaren depuis Canada 2012.

Le GP des États-Unis n’a pas apporté le même niveau de succès en termes de places d’arrivée, mais Ricciardo a brillé sur Norris sur son chemin vers la P5 de l’autre côté de la ligne, et pendant une grande partie du week-end, une réalisation rare en 2021.

Ricciardo a connu une bataille féroce avec la Ferrari de Carlos Sainz pendant la course, qui a inclus quelques contacts, mais pour Seidl, Austin de Ricciardo a peut-être même battu Monza.

« C’était définitivement un week-end très fort de Daniel », a déclaré Seidl par Speedcafe.com.

« Je pense qu’il est juste de dire que c’était, avec Monza, probablement son week-end le plus fort avec nous – peut-être même juste de dire que c’était son meilleur week-end avec nous jusqu’à présent sur une piste qui a aussi beaucoup de types de virages différents.

« Je suis très content de ce qu’il a pu réaliser ce week-end et c’était aussi une excellente performance de sa part aujourd’hui pour garder Carlos derrière toute la course et être soumis à une pression énorme. »

Ferrari était puissante sur le Circuit des Amériques, comme en témoigne la confortable P4 de Charles Leclerc.

Mais en gardant Sainz à distance, Ricciardo a contribué à ce que Ferrari ne puisse que réduire l’écart avec McLaren en P3 chez les constructeurs à 3,5 points.

« Nous devons être absolument satisfaits du résultat de la course d’aujourd’hui parce que je pense que nous avons maximisé tout ce qui était possible pour nous aujourd’hui, voire plus », a déclaré Seidl.

« Nous avons terminé devant une Ferrari alors que les deux Ferrari ont été clairement plus rapides que nous tout le week-end, c’est donc un exploit.

« Pour garder Valtteri [Bottas] être en retard dans la course est aussi quelque chose auquel nous ne nous attendrions pas nécessairement.

« Donc, sur cette base, en acceptant la réalité que Ferrari était tout simplement beaucoup plus rapide que nous ce week-end, ce fut une course bien gérée par l’équipe, par les deux pilotes, et [we] réalisé ce qui était prévu pour nous aujourd’hui.

