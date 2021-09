Le GP des Pays-Bas sera une “grande course mentale” pour Hamilton

02/09/2021 à 16h54 CEST Le Zénith de Saint-Pétersbourg fait également face à la Seleçao. De manière absolument inattendue, il a contraint ses deux internationaux, l’ancien Blaugrana Malcom et Claudinho, de quitter la concentration du Brésil et de revenir au plus vite à la discipline du club. Le plus surprenant, c’est que les deux joueurs étaient […] More