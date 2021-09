Le GP des Pays-Bas verra-t-il le premier vainqueur à domicile à son retour ? Sept points de discussion · .

in

Zandvoort organise ce week-end le premier Grand Prix des Pays-Bas depuis 36 ans. Verra-t-il également son premier vainqueur de F1 à domicile ?

Voici cinq points de discussion pour la course de ce week-end.

Premier vainqueur à domicile aux Pays-Bas ?

Bien que Zandvoort ait organisé les 30 précédents Grands Prix des Pays-Bas, il n’a jamais connu de victoire à domicile. Il y a une chance très réaliste qui pourrait changer ce week-end.

Si Max Verstappen remporte une victoire à domicile, cela le ramènera également en tête du championnat devant Lewis Hamilton. Dans ce cas, attendez-vous à des scènes jubilatoires d’une foule à domicile en grande partie vêtue d’orange.

Les anciens vainqueurs de la course sont Jim Clark (quatre fois), Jackie Stewart et Niki Lauda (trois fois chacun). Ce dernier a remporté le dernier grand prix de la piste en 1985, qui était également la dernière victoire de sa carrière, à la suite de laquelle le site a été fortement révisé à deux reprises.

Raikkonen semble se diriger vers la retraiteBien que quelques virages au début du tour soient les mêmes que ceux sur lesquels la F1 a couru précédemment, il s’agit de la première piste largement nouvelle que la F1 a visitée cette année. Combien d’autres suivront ? Le nouveau circuit de la corniche de Jeddah en Arabie saoudite accueillera la F1 en décembre, et le circuit international de Losail au Qatar devrait rejoindre le programme, comme l’a révélé . récemment.

La saison idiote est là

Alors que Mercedes devrait bientôt appeler le coéquipier de Hamilton pour 2022, d’autres mouvements clés sur le marché des pilotes sont en attente derrière eux.

Comme . l’a rapporté hier, on pense qu’Alfa Romeo envisage une toute nouvelle gamme cette année, avec le départ de Kimi Raikkonen et d’Antonio Giovinazzi. Cela présentera des opportunités pour Nyck de Vries de faire ses débuts en F1 – et pour Alexander Albon de revenir.

La F1 sous le feu de la farce de Spa

Une semaine après sa “non-course” à Spa, la Formule 1 peut s’attendre à d’autres questions quant à savoir si la course aurait pu se dérouler avec un calendrier différent et s’il était approprié d’attribuer des points lorsqu’aucun tour de course n’avait eu lieu.

Plusieurs pilotes ont vivement critiqué la gestion de la course par la F1. Lewis Hamilton a qualifié cela de “farce” et a demandé le remboursement des spectateurs

Le dépassement sera-t-il possible à Zandvoort ?

Zandvoort retravaillé a maintenant deux virages relevés. Cependant, la piste est assez étroite par endroits et les dépassements risquent d’être délicats.

La piste aura deux zones DRS, bien que les deux soient assez courtes. Cependant, le second tour est punitif par endroits, les conducteurs qui s’écartent pourraient perdre beaucoup de temps, ce qui peut présenter des opportunités pour les rivaux de passer.

Comment les pneus s’adapteront-ils?

Pirelli a nommé les pneus les plus durs de sa gamme pour une piste inconnue qui comprend deux virages relevés. Cependant, il n’a pas produit de composé spécial pour cet événement, comme il l’avait initialement prévu pour la course annulée de 2020, affirmant que le caoutchouc actuel devrait être suffisamment durable.

Le fournisseur officiel de pneus de F1 s’attend à ce que ce soit l’un des circuits les plus difficiles pour le caoutchouc, mais pas aussi punitif que Silverstone.

A toi

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix des Pays-Bas ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

