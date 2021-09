Le GPL représente près de 10 % des dépenses mensuelles des ménages ruraux : Bilan

Kapur a déclaré que “le prix du brut a augmenté puis a baissé, et maintenant il augmente légèrement, mais le prix du GPL n’a pas baissé même avec la baisse des prix du brut”.

Le gouvernement ne versant aucune subvention sur le gaz de pétrole liquéfié (GPL) depuis mai 2020, le prix record actuel (‘859,5/cylindre à Delhi) d’un cylindre standard de 14,2 kg a conduit les ménages ruraux à dépenser près de 10 % de leur dépenses mensuelles en combustible de cuisson, selon une étude du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW).

Le rapport, publié lundi, a indiqué que 85% des ménages du pays ont des connexions GPL, et 80% des ménages non utilisateurs ont cité des problèmes d’abordabilité pour ne pas avoir de connexion GPL.

Les conclusions du CEEW proviennent de l’enquête sur l’énergie résidentielle en Inde 2020 menée en collaboration avec l’Initiative pour une politique énergétique durable avant la pandémie de l’exercice 2020, couvrant près de 15 000 ménages urbains et ruraux dans 152 districts des 21 États les plus peuplés de l’Inde.

Une baisse des prix mondiaux du pétrole brut, et donc des prix mondiaux des produits GPL, depuis mai 2020 a donné au gouvernement la possibilité de retirer la subvention GPL. Les consommateurs finaux n’avaient pas ressenti le pincement jusqu’en novembre 2020 grâce aux prix mondiaux du GPL en sourdine. Même sans subventions, les bouteilles de GPL nationales coûtaient à peu près 600 `, proche du prix auquel la subvention a commencé. Alors que les prix mondiaux ont augmenté depuis, le gouvernement n’a pas rétabli la subvention.

L’Inde importe plus de 55 % de ses besoins en GPL et le coût d’une bouteille non subventionnée dépend des tarifs mondiaux. Tarun Kapur, secrétaire du ministère du pétrole et du gaz naturel de l’Union, a déclaré lundi qu'”au cours des derniers mois, l’offre n’a pas augmenté dans le monde mais la demande a augmenté, entraînant une hausse des prix”, ajoutant que “les raffineries [globally] n’aiment pas produire du GPL car distiller des produits pétrochimiques peut leur donner plus de rendement ».

Alors que les taux mondiaux commençaient à augmenter, le prix de détail sans subvention du GPL domestique a dépassé 800 ` la bouteille en mai, poussant une grande partie des utilisateurs à faible revenu à ne pas remplir les bouteilles. Sur les huit crores bénéficiaires du programme Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, 3,2 crores n’ont pas rempli leurs bouteilles de GPL au cours du premier trimestre de l’exercice 22.