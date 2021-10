Le GPU M1 Max bat la Radeon Pro W6900X à 6 000 $ dans le benchmark

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront bientôt disponibles pour les clients du monde entier, et ils sont livrés avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max. Il n’est pas surprenant à ce stade que ces puces Apple Silicon soient extrêmement puissantes, mais un nouveau test de référence exécuté avec l’outil Affinity montre que le GPU du M1 Max bat l’AMD Radeon Pro W6900X à 6 000 $ pour certaines tâches.

Les tests ont été menés par Andy Somerfield, développeur principal du célèbre éditeur d’images Affinity Photo. Dans un fil Twitter, Somerfield explique comment l’équipe Affinity a optimisé son logiciel pour les puces Apple Silicon depuis la première version d’Affinity Photo pour iPad, et jusqu’où les performances de ces puces ont évolué avec le dernier MacBook Pro.

Étant donné qu’un seul benchmark n’indique pas nécessairement la vitesse d’un GPU, Affinity a développé son propre outil pour mesurer les performances des tâches liées à ses applications comme Affinity Photo et Affinity Designer.

Par exemple, le développeur explique qu’Affinity Photo fonctionne mieux avec un GPU doté de performances de calcul élevées, d’une bande passante rapide sur puce et d’un transfert rapide sur et hors du GPU. Le GPU le plus rapide que l’équipe Affinity ait jamais testé dans son outil de référence était le coûteux AMD Radeon Pro W6900X, qu’Apple vend 6000 $ en tant que module MPX pour Mac Pro.

La Radeon Pro W6900X dispose de 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Malgré cela, il a été surpassé par le GPU M1 Max d’Apple avec 32 cœurs et 400 Go/s de mémoire à bande passante unifiée.

Le #M1Max est le GPU le plus rapide que nous ayons jamais mesuré dans le benchmark @affinitybyserif Photo. Il surpasse le W6900X – une pièce de bureau de 6 000 $ et 300 W – car il offre d’immenses performances de calcul, une immense bande passante sur puce et un transfert immédiat des données sur et hors du GPU (UMA). pic.twitter.com/iPg3L56y2u – Andy Somerfield (@andysomerfield) 25 octobre 2021

Dans le test « Raster (GPU unique) », le GPU d’Apple a obtenu 32891, tandis que le GPU d’AMD vient juste derrière avec 32580 points de référence.

Bien sûr, comme l’explique le développeur, cela ne signifie pas que le GPU M1 Max fonctionnera mieux à chaque tâche. Mais cela montre clairement à quel point les puces d’Apple sont capables, et aussi qu’elles peuvent être meilleures pour l’édition d’images qu’un GPU haut de gamme dédié. Les tests Geekbench 5 ont récemment montré que le M1 Max offre des graphismes jusqu’à 181% plus rapides que les GPU du précédent MacBook Pro 16 pouces.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront disponibles dans les magasins à partir de mardi.

