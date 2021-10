Le GPU M1 Max du MacBook Pro est plus de 3 fois plus rapide que le M1 dans la première référence en métal

Plusieurs benchmarks nous ont déjà donné une estimation générale des performances du processeur de la puce M1 Max, mais nous avons peu d’informations sur les performances du GPU. Le ‌M1‌ Max est équipé de jusqu’à 32 cœurs graphiques, marquant une grande amélioration par rapport au GPU à 8 cœurs du ‌M1‌, qui était la première puce d’Apple.



La première référence Metal pour le ‌M1‌ Max a fait surface cet après-midi, la puce obtenant un score de 68870. Comparativement, la puce ‌M1‌ du MacBook Pro 13 pouces a un score Metal de 20581, et la Radeon Pro 5600M, qui était la plus élevée -L’option GPU de fin pour le modèle précédent de 16 pouces basé sur Intel, a un score Metal de 42510.

Comparé à la puce la plus rapide disponible dans la génération précédente du MacBook Pro 16 pouces d’Apple, le ‌M1‌ Max est 62 % plus rapide et 3 fois plus rapide que la puce ‌M1‌ du MacBook Pro 13 pouces, sur la base du score Metal que nous avons jusqu’à présent .

Il n’est pas clair si cette puce ‌M1‌ Max est la variante à 24 cœurs ou la variante à 32 cœurs. Ce n’est également qu’un résultat, nous devrions donc être en mesure d’obtenir une meilleure image des performances graphiques lorsque des repères supplémentaires seront disponibles.

Selon Apple, le GPU à 32 cœurs du ‌M1‌ Max est jusqu’à 4 fois plus rapide que le ‌M1‌. Apple a déclaré que la puce offre des performances « comparables à un GPU haut de gamme dans un ordinateur portable professionnel compact » tout en consommant jusqu’à 40 % d’énergie en moins.

Depuis que nous avons partagé les derniers benchmarks CPU pour la puce ‌M1‌ Max/Pro, plusieurs résultats supplémentaires sont apparus. En comparant plusieurs références, le ‌M1‌ Max/Pro obtient un score moyen monocœur de 1742 et un score moyen multicœur de 12135.

La puce a le score monocœur le plus élevé de tous les Mac à ce jour, et elle n’est battue en termes de performances multicœurs que par les puces Intel Xeon à 16, 18, 24 et 28 cœurs utilisées dans les iMac Pro et Mac haut de gamme. Modèles pro.