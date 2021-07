Le GPU tant attendu d’Intel arrivera d’ici le CES 2022

31/07/2021 à 18:39 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Nous connaissions depuis quelque temps l’intérêt d’Intel pour entrer dans le secteur des cartes graphiques dédiées, un secteur dominé principalement par NVIDIA et AMD, et que si Intel entrait dans le jeu, nous obtiendrions un marché plus compétent et féroce. Les dernières informations à cet égard sont liées aux supposés graphiques haut de gamme d’Intel, le Xe-HPG DG2, qui selon les dernières rumeurs arriveraient lors du prochain CES 2022.

Ainsi, nous avons pu vérifier via les forums Weibo, où la spéculation a surgi. De cette façon, si tout se passe comme prévu, la société annoncera officiellement sa carte graphique dédiée au cours du prochain mois de janvier, à travers l’un des salons technologiques les plus importants. Comme on le sait jusqu’à présent, ce GPU arriverait dans diverses configurations, avec 512 cœurs d’exécution celui de la gamme la plus élevée. De plus, cela comprendrait 4 096 cœurs et une interface de bus 256 bits, en plus d’avoir 16 Go de mémoire GDDR6. Une fuite nous a aussi fait comprendre qu’il y aurait un autre modèle avec 8 Go de mémoire. Parallèlement à tout cela, il est également connu que la carte graphique obtiendrait un Fréquence d’horloge de 2,2 GHz, bien que l’on ne sache pas s’il s’agit de la vitesse de base ou du boost.

DG2 CES 2022👀https://t.co/frql6vkCS3 pic.twitter.com/l4uhaJpdgZ – HXL (@ 9550pro) 30 juillet 2021

Intel aurait préparé plusieurs gammes de ses cartes graphiques. En fait, ils ont déjà assuré qu’ils testaient et travaillaient actuellement sur les prototypes. Il faudra patienter pour en savoir plus, mais tout indique que le secteur des cartes graphiques est sur le point de faire un autre bon bond.