Le Grammy Museum rend hommage aux disques Blue Note pour le mois d’appréciation du jazz

Le Grammy Museum a annoncé son calendrier d’avril avec des programmes prévus pour célébrer le Mois de l’appréciation du jazz. le COLLECTION: en direct La série d’interviews et de performances débutera le 8 avril et comprendra des apparitions d’Emmet Cohen, Julian Lage, The Beat Farmers, Richie Furay, Tower of Power, et plus encore.

L’exposition numérique Blue Note: The Finest In Jazz mettra en lumière le label de jazz emblématique Dossiers Blue Note et sera présentée en première le 2 avril. Accompagnant le lancement, une exposition d’archives mettant en vedette le chef de Blue Note, Don était, rejoint par le trompettiste et compositeur lauréat d’un Grammy, Terence Blanchard.

Fondée en 1939 par Alfred Lion, Blue Note a longtemps été considérée comme l’une des maisons de disques les plus importantes de l’histoire de la musique populaire. Depuis plusieurs décennies, le label a fait place aux talents classiques et innovants du jazz. Was, qui a été nommé Chief Creative Officer du label, a joué un rôle central en faisant entrer Blue Note Records dans une ère d’expression illimitée.

Le label historique s’est également récemment associé à Astralwerks pour créer Bluewerks, une nouvelle série visionnaire de compilations lo-fi où le downtempo electronica rencontre des sons imprégnés de jazz à travers une variété de thèmes et d’ambiances.

En plus de la curation Blue Note, les amateurs de jazz peuvent toujours assister à des performances d’archives de Dee Dee Bridgewater, Azar Lawrence, Christian McBride, Preservation Hall Jazz, Band et Cassandra Wilson.

Une nouvelle programmation originale sera également diffusée sur la plateforme chaque jeudi du mois. La programmation du 22 avril comprendra The Beat Farmers, Richie Furay, T Bear et Tower of Power, suivis des performances d’Adam Ezra Group, de Marilyn McCoo & Billy Davis Jr.et de Michigander le 29 avril.

Par ailleurs, The Record Academy a annoncé que la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards aura lieu au domicile traditionnel de l’émission, le Staples Center, le 31 janvier 2022, pour un événement en personne. La nouvelle date du lundi rompt avec la programmation traditionnelle du dimanche soir du spectacle.

Comme d’habitude, l’émission sera diffusée en direct sur le réseau de télévision CBS de 20 h 00 à 23 h 30 HE / 17 h 00 à 20 h 30 HP.

Écoutez le meilleur de Blue Note Records sur Apple Music et Spotify.