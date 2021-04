Le “ Granca ” fait ses adieux au Championnat d’Europe dans une finale très cruelle

09/04/2021 à 22:54 CEST

.

Herbalife Gran Canaria a fini par capituler ce vendredi face à un AS Monaco coriace qui a remporté la victoire (74-76) et la passe pour la finale du Championnat d’Europe dans un match angoissant qui était au bord de la prolongation après que les jaunes sont revenus d’un déficit de 13 points dans la dernière ligne droite.

GCA

LUN

HERBALIFE GRAN CANARIA, 74 ans

(26 + 9 + 14 + 25): Kilpatrick (7), Albicy (6), Costello (11), Beirán (4), Stevic (8) -partant cinq-, Dimsa (6), Diop, Balcerowski (12) , Shurna, Okoye (15) et Slaughter (5).

COMME MONACO, 76 ans

(21 + 24 + 11 + 20): Bost (15), Demahis, Inglis (12), Knight (17), Lessort (8) -starting five-, Ndoye, Yeguete, O’Brien (15) et Gray (9 ).

ARBITRES

Emin Mogulkoc (Turquie), Robert Vyklicky (République tchèque) et Mykola Ambrosov (Ukraine). Sans éliminé.

INCIDENTS

Deuxième match de demi-finale de l’Eurocup masculin de basket-ball joué à huis clos à la Gran Canaria Arena (Las Palmas de Gran Canaria).

L’effervescence de Marcos Knight en attaque (17 points et 8 rebonds), combiné avec la capacité athlétique d’O’Brien et de Bost – 15 points chacun – a fini par rendre stériles les efforts des joueurs locaux Stan Okoye (15) et Olek Balcerowki (12 et 5 blocs). Dans les premières mesures, les deux équipes ont montré leurs meilleurs tours dans un match littéralement à l’oeil de chien (12-13).

Malgré l’athlétisme des Monégasques, l’Américain Stan Okoye a fini par imposer sa loi sur le périmètre avec 7 points presque consécutifs, clôturant un premier quart-temps dans lequel il était évident que le match allait être intense et à cuisson lente (26-21).

Dans la deuxième période, Balcerowski et Inglis ont assumé des rayures dans la peinture pour jouer dans un magnifique duel, tandis que les jaunes étaient au premier plan avec un 30-27 sur l’électronique.

Cependant, et après une faute technique sur Okoye, Herbalife a subi un court-circuit sévère contre Monaco qui n’a pas ralenti et a endossé un 0-10 partiel à six minutes pour la pause (32-37).

Malgré le temps mort demandé par l’entraîneur local, Porfirio Fisac, Gran Canaria était toujours dans le coma. Non seulement il n’a pas marqué mais aussi, Monaco a creusé la différence (32-44), reproduisant les fantômes du premier jeu avec un 0-17 partiel.

De retour des vestiaires, Herbalife s’est toujours vu refuser la ligne extérieure. Monaco n’était pas très bien non plus, mais avec les points d’Inglis et de Gray, les Occitaniens sont restés au-dessus de dix (41-54). Dimsa et Balcerowski essayaient de faire sortir l’équipe de l’UCI, jusqu’à ce que Le pôle – 2,15 de hauteur – a changé le signe de la rencontre avec un triple de chez lui (46-54).

Albicy tente de pénétrer avant la défense monégasque

| .

Après avoir réduit l’écart à sept points (49-56), Gran Canaria a radicalement changé la puce. Costello s’est réveillé de la léthargie et Kilpatrick a sorti sa meilleure version, équilibrant les échelles (59-59) avec un triple balsamique d’Okoye à sept minutes de la fin.

La vitesse de Marcos Knight et les erreurs à l’arrière des Clarétains ont une nouvelle fois donné de l’air à Monaco (62-70). Slaughter et Costello ont lancé le dernier coup du match (71-74). Et quand il semblait que les visiteurs gagneraient de l’argent aux quatre coins, un vol d’Albicy a permis au Français de forcer une faute absurde des Monesgascans avec trois lancers francs gratifiantsà.

Tout semblait aller pour des prolongations (74-74), mais à trois secondes de la fin, un tir sauté de Gray a condamné un match angoissant en faveur de Monaco. Même Herbalife a vidé ses tours d’un second coup, après une allée-oop sur Okoye qui a fini par faire la cravate sur le cerceau (74-76).