Le grand acte d’amour de Justin Bieber pour Hailey

Cependant, et pour ceux qui souhaitent faire valoir que la sphère virtuelle n’est pas toujours représentative de la réalité qui se vit à huis clos, l’un des plus proches collaborateurs du modèle a maintenant voulu préciser que cette expression publique d’affection et d’admiration est aussi manifesté dans toute sa splendeur dans l’environnement le plus intime des deux amoureux.

À tel point que la styliste de confiance de Hailey, Maeve Reilly, a révélé que la chanteuse canadienne s’extasie sur sa femme lorsqu’elle présente ses dernières propositions de vêtements et de maquillage. En ce sens, Justin démontre quotidiennement, et avec beaucoup d’enthousiasme, qu’il est le principal admirateur du style et du sens de la mode de la célébrité, qui assume généralement presque seul la responsabilité de ses “ looks ” frappants et flatteurs.

Justin Bieber a préféré passer du temps de qualité avec Hailey Bieber. (© . 1202423116)