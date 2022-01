Le grand bazar indien | Critique de livre : Le festival incomparable de Mir Yar Ali ‘Jan Sahib’

Une nouvelle traduction anglaise de la poésie ourdou du XIXe siècle célèbre un acte extraordinaire de catharsis dans la littérature indienne post-1857

La défaite de la Première Guerre d’Indépendance de l’Inde en 1857 a déclenché une série de répercussions affectant des sections plus larges de la société. L’une d’elles était la communauté des poètes, qui s’est épanouie sous le patronage des dirigeants locaux. Beaucoup ont été contraints de fuir Delhi et Lucknow, les épicentres de la rébellion contre l’impérialisme britannique. Certains d’entre eux, comme Mir Yar Ali Jaan, ont déménagé à Rampur dirigé par Nawab Kalb-e-Ali Khan pour poursuivre une tradition de Rekhti, une forme de poésie ourdou qui fait aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches parmi les chercheurs.

Appelée poésie féministe qui existait en ourdou dans le nord de l’Inde aux XVIIIe et XIXe siècles, Rekhti a déconcerté ses lecteurs pour avoir traité de sujets tels que l’amour entre personnes du même sexe que la société considérait ou considère toujours comme tabou. Il a cependant bénéficié du soutien de dirigeants locaux comme Nawab Kalb-e-Ali Khan de Rampur, qui a organisé une fête royale, Jashn-e-Benazir, en 1866. Jashn-e-Benazir, qui en ourdou signifie la fête incomparable, a attiré artistes, interprètes et transgenres, comme le dit Razak Khan, qui a édité un nouveau livre sur le récit de Mir Yar Ali Jaan sur la foire de Rekhti. L’Incomparable Festival de Mir Yar Ali ‘Jan Sahib’ offre un aperçu d’une littérature non conventionnelle qui commence par des éloges pour son patron-souverain, mais continue en décrivant un rassemblement qui comprend des travailleurs ordinaires et des membres des castes inférieures ainsi que des artistes et des interprètes.

L’œuvre originale de Mir Yar Ali Jaan, Musaddas tahniyat-e-jashn-e-benazir, est composée de poèmes écrits en six vers. Les références du poète à des groupes de travail comme le jardinier, le blanchisseur et le boucher sont frappantes. « Fravé et nettoyez les balayeuses de leurs localités, faites une entrée/Si quelqu’un les abordait, ils répondraient : « N’essayez même pas ! » », dit une strophe. Un autre dit : « Laveur, boucher et porteur d’eau à Awadh chantent / D’un côté les tambours battent leurs tambourins. » « … L’histoire littéraire de l’ourdou ne peut pas être complètement expliquée sans engager et aborder la triade du travail, de la caste et du genre dans l’enceinte de l’économie du bazar », explique Khan dans son introduction au livre.

« Jusqu’à présent, Rekhti a été largement examiné et utilisé pour comprendre les domaines émotionnels et érotiques domestiques ou intérieurs des femmes. Jan Sahib utilise ici Rekhti de manière créative pour parler non seulement du corps et de la parole féminins, mais également du corps et de la parole en tant que catégories performatives sur le marché », ajoute Khan. « Chaque danseuse une rose, appartient au jardin, rien de moins/Voir la rose en fait un jardin, le cœur du rossignol », lit-on dans une autre strophe. Le manuscrit de Musaddas tahniyat-e-jashn-e-benazir, qui est entrecoupé de peintures miniatures, est conservé aujourd’hui à la bibliothèque Rampur Raza. La traduction de Shad Naved, qui conserve le schéma de rimes original de l’œuvre, ouvre une fenêtre sur un monde de poésie ourdou qui a fait tomber les barrières sociales et culturelles à une époque tumultueuse.

