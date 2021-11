de Luis Miguel, Le Nouvel Américain :

Los Angeles fait de deux éléments du programme progressiste – le financement de la police et un revenu garanti – une réalité avec un nouveau programme gouvernemental : BIG:LEAP.

La ville encourage les personnes gagnant moins de 22 000 $/an et qui ont des enfants à postuler au programme. Ceux qui le font sont inscrits à une loterie, dans laquelle les gagnants remportent 12 000 $ «gratuitement» par an. L’argent, bien sûr, vient des contribuables, avec un tiers des fonds mis à disposition grâce à la réduction du budget de la ville pour le département de police de Los Angeles.

BIG:LEAP est actuellement dans sa phase pilote, dans le cadre de laquelle il distribuera de l’argent à 3 000 ménages pendant un an. Ce programme de près de 40 millions de dollars est le plus important programme de revenu garanti aux États-Unis.

« Son nom reflète parfaitement ce que nous faisons ici à LA parce que nous prenons une grand bond en avant dans notre lutte générationnelle pour mettre fin à la pauvreté, pour briser le dos de notre dépendance à la pauvreté ici en Amérique », a déclaré le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, à propos de BIG:LEAP.

Quelqu’un ferait bien de rappeler au maire Garcetti le « Grand bond en avant » de Mao Tsé-toung, la campagne pour transformer la Chine en une économie communiste qui a fait mourir de faim 55 millions de personnes de 1958 à 1962.

En plus d’avoir au moins un enfant et un revenu inférieur au seuil de pauvreté fédéral, les candidats doivent affirmer qu’ils ont connu des difficultés en raison de l’épidémie de COVID-19.

Les candidats doivent également remplir un sondage approfondi qui pose des questions personnelles sur les finances, le mode de vie et la santé. Cela comprend des questions sur l’origine ethnique, le sexe (c’est-à-dire, homme, femme, « non binaire », « genre » ou « fluide de genre ») et l’orientation sexuelle.

Le programme déclare : « Bien qu’aucun programme ne puisse inverser des décennies d’inégalités économiques et raciales qui marginalisent les personnes de couleur à faible revenu, BIG:LEAP peut montrer la voie vers un avenir plus équitable et plus prospère. »

La Californie offre déjà un certain nombre de programmes sociaux, de CalWORKs (programme d’aide pour adultes avec enfants) à Cal Fresh (bons alimentaires) aux prestations WIC (femmes, nourrissons et enfants) et MediCal.

La différence, affirme fièrement le BIG:LEAP, est que le nouveau programme n’impose « aucune restriction sur la façon dont l’argent peut être dépensé ».

Garcetti a fait valoir que donner cet argent aux pauvres de la ville les aiderait à trouver des emplois à temps plein bien rémunérés.

ABC 7 Los Angeles note :

Garcetti a déclaré que les responsables ont examiné les données d’un programme GPI plus petit à Stockton lors de l’élaboration du pilote, et des études ont montré que les 125 résidents de Stockton qui recevaient 500 $ par mois étaient plus de deux fois plus susceptibles d’obtenir un emploi à temps plein que les personnes d’un groupe témoin. « Ils ont décroché un emploi à temps plein parce qu’ils pouvaient se permettre de passer cet entretien d’embauche qu’avant ils ne pouvaient pas. Peut-être qu’au lieu de deux emplois, ils pourraient en avoir un, et ils ont pu obtenir un emploi à temps plein plus du double du taux de non-bénéficiaires », a déclaré Garcetti, citant les conclusions de Stacia West du College of Social Work et de l’Université du Tennessee. Amy Castro Baker de la School of Social Policy and Practice de l’Université de Pennsylvanie.

Garcetti fait partie d’un réseau appelé « Mayors for Guaranteed Income », une coalition « intéressée à déterminer comment l’argent – ​​sans conditions – peut aider les ménages dans le besoin ».

Alors que la gauche finance la police, elle travaille simultanément à remplacer ce qui reste des forces de l’ordre par des idéologues progressistes.

Comme The New American l’a récemment rapporté, les défenseurs des mouvements Black Lives Matter et Defund the Police ont récemment fait élire leurs idéologues aux juges et aux bureaux des procureurs de district et visent désormais à capturer les bureaux des shérifs.

Notes politiques :

Plus de deux douzaines de procureurs progressistes ont réussi à remporter les élections au cours de cette période, notamment Kim Foxx dans le comté de Cook, dans l’Illinois (domicile de Chicago); Rachael Rollins à Boston; Larry Krasner à Philadelphie ; et Chesa Boudin à San Francisco. Bien que ces procureurs aient été confrontés à des défis une fois en fonction, leurs élections à elles seules ont marqué un changement.

Une course à surveiller est la course du shérif à la Nouvelle-Orléans. Les résultats des élections de samedi ont donné lieu à un second tour qui sera réglé en décembre.

La course oppose le shérif sortant Marlin Gusman à la challenger Susan Hutson, une militante progressiste qui n’a jamais travaillé dans les forces de l’ordre mais qui se présente sur une plate-forme pour «réformer» le système pénitentiaire local et d’autres abus perçus dans la police de la paroisse.

