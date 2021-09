Le grand but de Messi pour débuter son compte de buteur avec le PSG contre Guardiola!

28/09/2021

Le à 22:40 CEST

Il devait arriver et il l’a fait lors de sa première au Parc des Princes dans un match des Champions. Des blessures et une crosse l’avaient empêché de fêter son premier but avec le maillot du PSG, mais ce soir et contre Guardiola, Messi a publié son compte de buteur avec les Parisiens avec un but pour toute l’équipe.

Leo Messi a commencé son slalom classique sur la bande jusqu’à ce qu’il atteigne l’avant, où il a laissé un ballon à Mbappé qui le lui a magnifiquement renvoyé du mur. Un cadeau pour l’Argentin qui ravi le Parc des Princes avec un beau but pour toute l’équipe. Son premier avec le PSG.

Pochettino, après que la star argentine se soit remise de sa blessure, a réaligné le trident pour le match très important contre Manchester City. La recette a bien fonctionné.