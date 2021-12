Le grand carrefour de Noël

Au cours des derniers jours, et avec l’expansion de plus en plus incontrôlée du COVID dans la NBA, des mantras se répètent en rapport avec une date bien précise du calendrier : « Oui, mais ils ne s’arrêteront pas à Noël » ; « Ils doivent sauver le jour de Noël » ; « Cela les obligerait à ne pas jouer à Noël et ils ne passeront pas par là. » Les épidémies dans toute la géographie de la Ligue sont arrivées, en effet, aucune marge pour exécuter une politique stricte de restriction qui n’affecte pas cette date, 25-D, fêtes de Noël. Le joyau de la couronne de chaque saison régulière.

Mardi dernier, le nombre maximum de joueurs ayant entré les protocoles de sécurité de la NBA en une seule journée était de cinq. Depuis, pratiquement chaque jour il y a eu plus de dix cas pour un total de plus de 65 joueurs et entraîneurs en moins d’une semaine. Rappelons qu’en NBA il y a environ 450 joueurs répartis, avec des garanties et des durées de contrats différentes, parmi les trente franchises. La Ligue adopte des mesures d’urgence, peaufine les protocoles et modifie les règles de disponibilité et d’enregistrement des joueurs pour éviter que les équipes ne tombent en dessous du minimum de huit qui empêche de jouer. En tout cas, il y a déjà sept matchs reportés. La saison dernière, il a atteint 31 mais avec un calendrier réduit et flexible et une structure conçue pour rattraper les dates perdues. Que maintenant, à nouveau avec 82 matchs par équipe, des dates fermées et des pavillons qui sont revenus à un taux d’occupation élevé (NBA, NHL, concerts et événements…) est un problème bien plus important. Au-delà d’un enjeu évident et crucial : les franchises valorisent environ un million de dollars ce que chaque jeu de leur pavillon signifie pour elles. Personne ne veut rester sur le balcon des pertes jusqu’à ce que cela soit strictement nécessaire. La question est de savoir si cela ne fait pas des jours que c’est le cas, bien sûr.

Une preuve la saison dernière

Noël appartient à la NBA de la même manière que Thanksgiving est le jour de la NFL et que le réveillon et le Nouvel An sont des dates pour les sports universitaires. Le basket s’est approprié une date à laquelle il joue depuis 1947 et qu’il n’a raté qu’en 1998 à cause du lock-out. Lors de la fermeture suivante, en 2012, Noël a également servi de date d’ouverture. L’importance de cette journée a été parfaitement démontrée la saison dernière, lorsque il est passé d’un début possible en janvier à un début le 22 décembre. Il s’agissait de ne pas respecter le calendrier pendant l’été et en dehors des dates des Jeux olympiques. Mais aussi de jouer sur 25-D, le jour où les télévisions pressent ce qu’elles investissent pour chaque saison régulière, dans laquelle depuis 2008 il a été décidé de miser vraiment sur le remplissage des maisons NBA : des lots de cinq matchs avec les équipes les plus importantes des médias. , les duels les plus morbides et les grandes stars à l’écran. ESPN et ACB associent 14 heures de diffusion spéciale qui produisaient auparavant des uniformes spéciaux et qui ont vu, par exemple, Wilt Chamberlain ajouter 59 points et 36 rebonds, Bernard King marquer 60 points avec les Knicks et Phil Jackson ajouter sa victoire de 1 000 dans, rien de moins, un Celtics-Lakers qui a répété le précédent Finales et a mis fin à une séquence de 19 victoires consécutives pour les Verts. C’était en 2008, la première année avec ce tour de cinq matchs continus.

Pour une grande masse de téléspectateurs aux Etats-Unis, le jour de Noël est le premier vrai contact avec la saison NBA. Il n’est pas rare que les meilleurs matchs de 25-D dépassent les audiences de toutes les séries éliminatoires si les finales sont laissées de côté.. C’est arrivé, par exemple, en 2012 : le Heat-Thunder, revanche de la Finale, a battu tous les matchs éliminatoires à l’exception de la série finale entre Heat et Spurs et le septième match entre Florida et Indiana Pacers, en finale du Est. Le match de Noël le plus regardé de tous les temps est le Lakers-Heat 2004, la réunion de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal après le transfert du pivot : 7,3 note moyenne, 13,1 millions de personnes devant la télévision. Cinq des six matchs les plus regardés incluent les Lakers, et cette année, les cotes devraient augmenter après la crise des deux dernières années. Le prime time de l’année dernière a chuté de 20 % en téléspectateurs et de 35 % en cote d’écoute par rapport à 2019. C’était le pire Noël depuis 2017, dans lequel les Lakers n’ont pas joué, ce qui était en tout cas la meilleure nouvelle de Noël 2020 avec 7 millions. les gens qui regardent son match contre les Mavericks de Luka Doncic. Reste que la NBA a balayé la WWE (3,30 millions) mais avait le problème qu’il y avait la NFL, intraitable comme toujours : plus de 20 millions de personnes ont regardé les Vikings-Saints.

La grande injection annule des millions

Le jour de Noël est donc stratégique et transcendantal pour les grands partenaires télévisuels de la NBA. Et ceux-ci continuent de fournir la base des revenus de la Ligue. C’est pourquoi les Lakers n’ont eu que 72 jours de congé entre leur bague 2020 et le début de la saison suivante. Pratiquement la moitié du temps libre dont dispose habituellement le champion. La pression pour commencer avant Noël était extrême, avec des pertes qui s’élevaient à plus de 500 millions de dollars (et se dirigeaient vers 1 000) si l’on s’attendait à la seconde quinzaine de janvier. La NBA générait plus de 8 milliards de dollars avant la pandémie. Pour cette saison, avec une normalité théorique que le virus a une nouvelle fois craquée, la Ligue devrait regagner le terrain perdu et approcher les 10 000 millions après avoir réduit ses revenus de 35 % lors de la saison 2020-21.

La NBA répartit ses bénéfices dans un schéma qui tourne autour de 50 % pour chaque partie : franchises et équipes. Ce BRI, le revenu directement lié au basket-ball (revenu lié au basket-ball), est la base des salaires des équipes et ils sont utilisés pour calculer, en fait, le plafond salarial, combien chaque franchise peut dépenser en salaires chaque saison. Les nouveaux revenus sont une réalité : près de 1,5 milliard pour un record de sponsors lié aux accords avec State Farm, Verizon, Microsoft et Google ; Le retour de Wilson comme ballon officiel, le contrat d’échange de cartes avec Fanatics, les parts de NFT avec Dapper Labs ou les patchs publicitaires sur les maillots qui s’élevaient à 150 millions pour les équipes dans des chiffres qui vont au plus : les Nets ont signé un nouveau avec Webull pour 30 millions par an, le plus élevé à ce jour.

Mais pour cela BRI (qui comprend ce que les matchs génèrent en billets, merchandising, restaurants…) les grands téléviseurs continuent d’être le joyau de la couronne, la grande subsistance de l’entreprise. Et ce fut une saison prometteuse car la Finale 2021 avait réuni en moyenne 9,9 millions de téléspectateurs, 32% de plus que la Finale Bubble en 2020… même s’il s’agissait de LeBron James et ses Lakers. Loin des deux, oui, de la dernière Finale prépandémique : 15,1 en moyenne en 2019.

Le grand âge d’or économique de la NBA tient absolument aux contrats de télévision actuels entrés en vigueur en 2016 et valables jusqu’en 2025 : Disney (ESPN et ABC) et Turner (TNT) ont accepté de payer 24 000 millions pour ces neuf saisons. Près de 3 000 millions par an alors que l’accord précédent rapportait à peine à la Ligue un peu plus de 900. La différence a contribué à faire monter en flèche les revenus et a facilité la multiplication des zéros sur les nouveaux contrats de joueurs depuis l’été 2016. Le salaire médian de la ligue a atteint 7 millions par an. En 2017, Stephen Curry a signé le premier contrat de plus de 200 millions au total (201 pour cinq ans). Plus tard, Giannis Antetokounmpo a renouvelé le sien avec les Bucks, en 2020, pour 228 millions également en cinq ans. En moyenne, 45,6 par an. Curry, encore une fois, a laissé le Grec derrière lui avec une prolongation jusqu’en 2026 avec la moyenne annuelle la plus élevée de l’histoire : 53,8 millions. Au cours de la dernière année (2025-2026), le grand meneur des Warriors a assuré 59,6 millions. L’année précédant le nouvel accord télévisé, le plafond salarial (le total dépensé en salaires pour chaque équipe au cours d’une saison) a été fixé à 70 millions de dollars. Dans la suite (2016-17), la pluie d’argent des téléviseurs l’a jeté à 94,1. Une ascension historique, une nouvelle NBA.

En 2025, cet accord qui a changé les règles du jeu prendra fin. Et un nouveau est déjà en cours de négociation qui peut mettre la Ligue en nombre encore plus incroyable. Selon Jabari Young (CNBC), la NBA tentera d’atteindre 75 000 millions pour une nouvelle période de neuf ans, de préférence pour les mêmes partenaires (Disney et Turner). Il passerait d’environ 2 700 millions par an à plus de 8 000. Le plafond salarial, désormais de 112 millions, pourrait monter en flèche au-delà de 170 millions par an. Dans cette estimation, les contrats maximum de cinq ans dépasseraient 300 millions de dollars. Ils commenceraient à près de 60 ans la première saison et finiraient à 79 ans la dernière. Au-dessus du plafond total en 2015 (70 millions).

En mars, la NFL (la mère de toutes les compétitions américaines) a renouvelé ses contrats de télévision en chiffres historiques : 100 milliards pour onze ans (2023-2033). Plus de 9 000 millions par an, un chiffre de la NBA veut se rapprocher malgré le fait que son poids auprès du public américain est bien moindre. Mais il a un biais démographique en sa faveur : ses fans sont les plus jeunes des grandes ligues professionnelles du pays, un terrain de pêche très recherché, et son impact global est bien supérieur à celui de la NFL, un bastion immuable au niveau national. La reprise des audiences après la première grande crise provoquée par la pandémie fait que les grandes télévisions n’hésitent pas. Non seulement le sport est un pilier évident de leurs programmes, il est aussie est également devenu un relais indispensable pour le succès des nouveaux systèmes de Diffusion. Cela fait d’eux, quiconque paie le patron, qu’ils ont également le dessus lorsque les choses se passent bien. Et cela inclut, dans le cas de la NBA, le grand joyau de la couronne : le jour de Noël. C’est si simple… et si complexe.