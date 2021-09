Le grand chelem de Schwindel soulève les Cubs contre les Pirates 11-8

Frank Schwindel a marqué un grand chelem, Matt Duffy a réussi deux circuits, dont un grand chelem, et les Cubs de Chicago ont battu les Pirates de Pittsburgh dimanche pour une victoire de 11-8.

Avec Chicago mené 8-7 avec deux retraits et les buts chargés au septième, Schwindel a frappé une balle courbe du releveur Nick Mears vers les gradins au centre pour renverser le jeu.

Duffy a également réussi trois coups sûrs et Jason Heyward est également allé en profondeur alors que les Cubs ont remporté leur sixième de suite. Il n’a eu qu’un seul circuit avant dimanche.

Schwindel, qui a pris le relais au premier but fin juillet après l’échange d’Anthony Rizzo, est allé loin dans trois matchs consécutifs et six sur sept. C’était son premier grand chelem en carrière et son 10e circuit avec Chicago.

Bryan Reynolds a frappé un grand chelem et a réussi quatre coups sûrs, et Yoshi Tsutsugo est également allé en profondeur pour Pittsburgh, qui a perdu la sixième place de suite. Les trois tournois du Grand Chelem ont égalé un record des ligues majeures.

Adbert Alzolay (5-13) a lancé 1 2/3 sans but et Rowan Wick a obtenu les six derniers retraits pour son troisième arrêt. Sam Howard (2-4) a accordé deux points en un tiers de manche pour la défaite.

Tsutsugo a lancé le barrage de homer avec un tir en solo dans le premier pour porter le score à 1-0.

Duffy et Heyward ont mené la deuxième avec des circuits consécutifs pour mettre les Cubs en tête.

Le grand chelem de Reynolds – le premier de sa carrière – dans le troisième a donné à Pittsburgh un avantage de 5-2, mais Chicago a répondu avec cinq dans la moitié inférieure sur un simple RBI de Ian Happ et le chelem de Duffy pour une avance de 7-5.

Pittsburgh a égalé avec deux points au cinquième. Jacob Stallings a eu un sacrifice fly et Ben Gamel, qui a été touché par un lancer, a marqué sur un lancer sauvage de Manny Rodriguez avec deux retraits.

Les Pirates ont profité de plus d’erreurs des Cubs en sixième pour prendre une avance de 8-7. Reynolds a marqué avec un retrait, Colin Moran a suivi avec un but sur balles et les deux ont avancé sur un ballon passé. Reynolds a marqué sur un simple au champ de Stallings.

Gamel a semblé sauver la partie des Pirates au septième lorsqu’il a réussi un plongeon sur la piste d’avertissement à gauche sur une doublure par le frappeur de pincement Willson Contreras avec des coureurs au premier et au deuxième pour le deuxième retrait. Mais Howard a accompagné Rafael Ortega pour charger les bases et amener Schwindel à l’assiette.

SALLE DES FORMATEURS

Pirates : RHP JT Brubaker et RHP Duane Underwood Jr. ont tous deux été placés sur la liste des blessés des 10 jours avant le match pour une inflammation à l’épaule. RHP Kyle Keller et RHP Shea Spitzbarth ont été rappelés de Triple-A Indianapolis.

Cubs: L’équipe a déclaré dimanche que le LHP Brad Wieck se portait bien et se rétablissait à Chicago après avoir subi une intervention cardiaque le 31 août. Il a été mis à l’écart depuis début juillet en raison d’un rythme cardiaque irrégulier. Le joueur de 29 ans a subi une procédure similaire lors d’un entraînement de printemps l’année dernière. Wieck a eu une MPM de 0,00 en 15 matchs (17 manches) pour Chicago cette saison. Il n’y a pas d’horaire pour son retour.

SUIVANT

Pirates : RHP Bryse Wilson (2-6, 4,61 ERA) entame le premier match d’une série de trois matchs à domicile contre les Tigers lundi. LHP Tarik Skubal (8-12, 4,26) va pour Detroit.

Cubs: LHP Justin Steele (3-2, 3,48 ERA) lance le premier match d’une série de trois matchs contre les Reds lundi. RHP Sonny Gray (7-6, 3,89) prend le monticule pour Cincinnati.