Le grand chelem de Verstappen, les points de Hamilton sont bas · .

Avec sa 15e victoire en carrière, Max Verstappen a réalisé pour la première fois un exploit rare.

Le pilote Red Bull a terminé sans équivoque en signant la pole position et le tour le plus rapide, et en menant tout au long de la course sur la voie de la victoire. C’était son premier “grand chelem”.

Soulignant à quel point cet exploit est rare, Verstappen n’est que le 25e pilote de l’histoire du sport à le faire. Hier, c’était la 1 044e manche du championnat du monde, mais seulement la 63e à produire un « grand chelem » – seulement 6 % des courses ont été gagnées de cette façon.

Ce n’est que le deuxième grand chelem depuis la réintroduction du point de bonus pour le meilleur tour en 2019. Dans l’ensemble, ce changement de règles a probablement rendu moins probable que les pilotes réalisent des grands chelems. Alors que cela a augmenté l’incitation pour le leader de la course à pousser pour le tour le plus rapide, il en va de même pour les pilotes derrière eux – et il y en a plus.

Jim Clark détient le record du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem avec huit. Lewis Hamilton, qui a réalisé le plus récent Grand Chelem avant hier lors du Grand Prix d’Abou Dhabi 2019, est le suivant avec six. Deux autres pilotes actuels figurent sur la liste : Sebastian Vettel avec quatre et Fernando Alonso avec un.

Perez s’est habillé de manière appropriée pour la course à domicile de son équipe. La 15e victoire de Verstappen signifie qu’il a autant de victoires que Jenson Button, tandis que sa septième pole position le place au niveau de Jacques Laffite. Il a également enregistré son 50e podium lors de son 128e départ, le jour où son coéquipier Sergio Perez est devenu le 19e pilote de l’histoire du sport à disputer sa 200e course. Daniel Ricciardo devrait devenir le 20e du Grand Prix de Belgique.

Avec sa dernière victoire, Verstappen peut revendiquer deux exploits uniques. Il est le seul pilote à remporter trois courses en autant de semaines, et le seul à remporter des courses au même endroit en deux semaines consécutives. Les opportunités d’égaler cela pourraient être rares une fois que le calendrier sera revenu à la normale, bien qu’il y ait trois autres « triples titres » sur le calendrier F1 2021.

Malgré une belle performance de qualification de George Russell, l’attente de Williams pour son premier point en près de deux années complètes se poursuit. Après avoir raté la coupe pour la Q3 par huit millièmes de seconde la semaine dernière, il l’a fait par la marge encore plus étroite de six millièmes de seconde cette fois, plaçant l’équipe dans le 10 final pour la première fois depuis l’Italien 2018. Grand Prix. La huitième place sur la grille était leur meilleure position de départ depuis que Felipe Massa a réalisé la même chose à Suzuka en 2017.

Pour autant, Russell a de nouveau terminé hors des points, bien qu’il ait passé un total de 83 tours dans le top 10 cette année.

D’un autre côté, Lando Norris a prolongé sa série de points avec son troisième podium de l’année et le quatrième de sa carrière. À peine neuf courses dans la saison, il a déjà accumulé 101 points, plus qu’il n’en a réussi lors de l’une de ses deux campagnes précédentes de 21 et 17 courses chacune.

Revue de course: le titre attend Rosberg après que Hamilton trébuche à SuzukaLe vent est peut-être en train de tourner entre les pilotes Ferrari. Pour la quatrième fois en cinq courses, Charles Leclerc n’a pas battu Carlos Sainz Jnr, cette fois ayant reçu l’ordre de le laisser passer. Sainz a ensuite décroché la cinquième place et s’est rapproché de deux points de son coéquipier au championnat, après avoir eu 20 points de retard il y a cinq courses.

Mais le plus gros développement du championnat est sûrement que Hamilton est désormais tombé à 32 points de retard sur Verstappen. Il s’agit de son plus gros déficit face à un rival au championnat du monde depuis le Grand Prix du Japon 2016, à la suite duquel il devançait Nico Rosberg par 33.

Quatre courses plus tard, Rosberg a remporté le championnat du monde lors de la finale de la saison à Yas Marina. Cette année, Hamilton a 14 courses à battre et plus d’opportunités de marquer des points en raison des courses au point et au sprint les plus rapides. Mais, bien sûr, il en va de même pour son rival.

