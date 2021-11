Le grand chelem des World Series d’Adam Duvall a provoqué la frénésie du stade

Eh bien, c’est une façon de commencer un jeu d’élimination !

Les Braves d’Atlanta ont les Astros de Houston dans les cordes, avec un cinquième match décisif des World Series 2021 en cours dimanche. Les Braves n’ont pas perdu de temps à accumuler des courses à la hâte contre les Astros, alors qu’Adam Duvall a frappé à la maison un énorme grand chelem au bas du premier pour faire basculer le stade absolument.

Après qu’Ozzie Albies ait pu prendre la première place avec le choix d’un joueur défensif, Austin Riley et Eddie Rosario se sont rendus sur les bases pour les charger de deux retraits et Duvall s’est mis à swinguer. Et il l’a fait, alors que Duvall a frappé un grand chelem sur un terrain pour donner aux Braves l’avance 4-0 au début, juste comme ça.

GRAND CHELEM. FOND DU PREMIER. #Épreuves mondiales (via @MLB) pic.twitter.com/XwZZ1oqXIA – SportsCenter (@SportsCenter) 1er novembre 2021

Le stade des Braves est devenu complètement fou lors du grand chelem, et à juste titre ! Offensivement, Atlanta vient de dominer ses adversaires en séries éliminatoires, et Duvall a mis Houston sur le dos tôt avec cette bombe absolue.

Écoutez le niveau sonore du stade des Braves sur celui-ci.

Absolument électrique. #WorldSeries pic.twitter.com/2PgrmzAyBs – MLB (@MLB) 1er novembre 2021

Absolument électrique en effet !

