“Le ‘Grand Chelem’ est ma priorité à ce stade de ma carrière ‘”

10/05/2021 à 19:04 CEST

serbe Novak Djokovic, numéro 1 du classement ATP, a reconnu ce lundi qu’après atteindre le record de semaines devant le classement mondial, sa priorité est de bien faire dans les tournois “Grand Chelem” (les quatre grands) et qu’il affronte le tournoi Masters 1000 à Rome cette semaine en préparation de Roland Garros.

«Mon calendrier est différent, c’est différent. Je ne vais pas dire que c’est bizarre, parce que j’aime profiter d’autres choses qui m’intéressent. Je joue à un niveau défini de tournois pour mieux me préparer au “Slam” “Djokovic a déclaré lors d’une conférence de presse organisée au Forum italique romain.

“Je n’ai pas bien joué à Monte Carlo, mais je pense que ce tournoi, celui de Rome et celui de Belgrade suffisent. pour construire ma forme et atteindre le maximum à Paris. C’est là que je veux me battre », a ajouté le serbe, quintuple champion à Rome.

“Je ne suis pas très concentré sur le classementÀ ce stade de ma carrière, mon principal intérêt est le «Slam». J’ai atteint le record pendant plus de semaines en tant que numéro 1 et maintenant mon intérêt est le “Slam” et les faire compter pour ma carrière “, a-t-il insisté.

Nole, 33 ans, cette année a dépassé le record du Suisse Roger Federer de 311 semaines en tête du classement ATP, et a préparé un calendrier de tournois plus court que celui qu’il a suivi pendant la majeure partie de sa carrière.

Il n’a pas concouru à Madrid pour économiser de l’énergie et revient cette semaine au Foro Italico, où son premier rival sera l’Américain Taylor Fritz. Ces pauses plus longues vous permettent de profiter davantage de votre famille.

«J’adore passer du temps dans la nature, les forêts, les montagnes, les lacs, les rivières. J’adore être dehors et nous avons récemment fait de la randonnée dans les montagnes en Serbie et ce fut une expérience très mystique, cela m’a donné beaucoup d’énergie. Je l’ai fait avec ma femme, nous avons passé du temps de qualité avec ma famille. Maintenant, j’ai plus de temps pour le faire et cela me rend très heureux », a-t-il déclaré.

Djokovic travaille également sur un documentaire sur sa carrière qu’il espère sortir cette année.

“Nous tournons mon documentaire et nous continuerons à Belgrade dans quelques semaines.Ils font également des entretiens avec des personnes importantes dans ma vie. Les éléments clés du documentaire sont le voyage pour devenir le joueur avec le plus de semaines au numéro 1. Le plan est de le sortir avant ou pendant l’US Open, sûrement avant la fin de l’année », a-t-il déclaré.

Il est également revenu à parler de ses réactions de colère lors des matches et des différentes occasions où il a cassé ses raquettes.

“Quand je joue, j’ai beaucoup d’émotions, elles sont variées et elles changent très vite. Tu sens beaucoup de poids sur ton dos, parfois j’explose, je n’en suis pas fier, je ne le supporte pas “il expliqua.

«Mais ça arrive et quand ça arrive, je dois passer à autre chose. J’y travaille, parfois je peux me contrôler plus et parfois moins. En tout cas J’aime quand tu vois le côté humain du joueur “, conclut-il.