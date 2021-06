Le grand choc arrive

10 juin 2021 à 00h16 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Rafael Nadal et Novak Djokovic sont déjà là où ils voulaient depuis leur arrivée à Paris. Face à face dans le grand choc de Roland Garros. Le numéro 1 mondial face au 13 fois champion de Roland Garros. Le rendez-vous sera ce vendredi (pas avant 17h30, Euosport).

Les deux ont sauvé la dernière étape des quarts de finale. Nadal a atteint l’avant-dernier tour du tournoi pour la 14e fois depuis 2005 qu’il a remporté le premier titre après avoir battu l’Argentin Diego Schwartzman 6-3, 4-6, 6-4 et 6-4. Et avec plus de souffrance, quelques heures plus tard, Djokovic l’a réalisé contre l’Italien Matteo Berrettini par 6-3, 6-2 et 6-7 (5-7) et 7-5. Ce sera le 59e affrontement entre le Majorquin et le Serbe.

Pour le moment, le numéro 1 mondial domine 29-28, bien qu’à Paris il n’ait réussi à le battre qu’une seule fois, en quarts de finale 2015.

“NI PUNETERA GRÂCE”

Le tirage au sort les a égalés dans la même zone de la table et un seul peut aller en finale. Nadal pour défendre le titre de champion et remporter son 21e Grand Chelem. Djokovic de se rapprocher, avec 19, du record partagé par Nadal et Federer.

“La réalité sanglante, c’est que je ne suis pas amusé. Je préfère jouer la finale avec Djokovic. Les finales sont plus spéciales même si vous jouez contre Novak, mais nous avons dû nous affronter en demi-finale. Je suis numéro 3 et là-bas sont deux meilleurs que moi. Il sera un rival. très difficile. J’espère être prêt à tout donner. Djokovic est un adversaire très coriace “a déclaré Nadal après s’être débarrassé de Schwartzman.

Ce n’était pas facile pour Nadal. Le tennisman argentin l’a réclamé lors des trois premiers sets. Il était courageux, agressif, tenant le rythme du majorquin. Schwartzman (10e mondial), n’a pas reculé malgré un retard de 10-1 lors de leurs précédentes rencontres.

N’ayant plus rien à perdre après avoir atteint les quarts de finale à Roland-Garros, au terme d’un tour de terre hors de forme, il s’est accroché à la piste et a réussi à arracher un set, le premier du tournoi.

Une double faute et un droit aux nuages ​​ont coûté à Nadal ce set. Schwartzman avait mis fin à la séquence de 32 sets remportés par le Majorquin et la possibilité d’approcher le record qui se poursuivra une année de plus détenu par Bjorn Borg, depuis 1981, avec 41 sets consécutifs sans perdre.

Une petite récompense pour l’effort de Schwartzman et a donné une explosion de joie aux 5 000 fans qui sont revenus dans les tribunes du Philippe Chatrier, avec la nouvelle réglementation sanitaire en France en raison du coronavirus. Les spectateurs du match nocturne entre Djokovic et Berrettini n’ont pas eu la même chance quelques heures plus tard, qui, au plus fort du match, avec 3-2 pour le numéro 1 dans le quatrième set, les ont contraints à quitter le court central en raison de le couvre-feu retardé à 11 heures du soir.

Mais le combat de Nadal en est un autre à Paris. Avec 3-4 contre le troisième set, Nadal a enchaîné neuf matchs de suite de façon spectaculaire. “J’ai trouvé le calme pour le frapper. J’avais besoin de ce sentiment de calme et c’est une excellente nouvelle. Je vais devoir jouer à ce niveau pour ce qui reste”, a-t-il déclaré satisfait de sa réaction.

“Il a fait un tir gagnant après l’autre et je n’ai pas pu sortir de cette pression. La vérité est que Rafa trouve toujours un moyen de s’échapper. Bien sûr, il est imbattable ici”, Schwartzman a accepté avec résignation après la défaite.

Djokovic n’est pas imbattable sur cette terre Djokovic comme le Majorquin, mais face à Berrettini, le numéro 1 mondial a montré que son jeu allait bien. Le joueur de tennis italien l’a également pressé mais Djokovic a subi l’assaut pour décrocher son billet pour les demi-finales en 3 heures et 28 minutes.