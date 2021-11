Le grand choc chinois – The Financial Express

Les producteurs de biens finaux doivent choisir entre accepter une compression des marges ou répercuter les pics de coûts sur les consommateurs.

Par Abheek Barua

Le problème avec l’évaluation de l’impact du ralentissement actuel de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement mondiale est la complexité de ses liens. C’est l’usine mère du monde avec ses produits, en particulier les intrants industriels, alimentant une gamme incroyablement diversifiée d’ateliers du monde entier. Ainsi, à moins que les problèmes de croissance industrielle de la Chine, en particulier sa pénurie d’énergie, ne soient rapidement résolus, l’impact sur la production mondiale pourrait être important. La stagflation mondiale prolongée est un risque réel, car la pénurie d’intrants freine la production tout en faisant monter les prix des produits intermédiaires alors que la demande dépasse l’offre. Les producteurs de biens finaux doivent choisir entre accepter une compression des marges ou répercuter les pics de coûts sur les consommateurs.

La Chine contribue à environ 17 % du PIB mondial. Sa part dans les exportations mondiales totales est passée à 15 % en 2020 (contre 12 % en 2014). En outre, c’est le centre de la chaîne de valeur mondiale, représentant 19% des exportations mondiales de produits manufacturés.

La décennie qui a suivi la Grande Crise Financière a vu une tendance à la «démondialisation» des chaînes d’approvisionnement alors que les pays prenaient conscience des dangers de l’interdépendance.

La part des intrants importés (à l’exclusion de ceux de Chine) dans les exportations totales et la production totale a diminué. Prenons le cas de la chaîne de valeur mondiale des produits chimiques, où l’intensité du commerce (la part des exportations totales dans la production totale) a diminué de 5,5 % entre 2007 et 2017. Elle avait augmenté de 7,8 % entre 2000 et 2007. Pour l’automobile, la baisse était de 7,9 % contre une hausse de 11 % sur les deux périodes correspondantes.

Cependant, assez curieusement, la Chine elle-même s’est «démondialisée», en ce sens qu’elle a réduit sa dépendance à l’égard des intrants étrangers pour ses exportations. Les importations chinoises de biens intermédiaires (en pourcentage de ses importations totales) se sont modérées à 20,3% en 2018, contre 24,7% en 2005. Cependant, sur le front des exportations, elle a inversé la tendance. Les exportations chinoises de biens intermédiaires (en pourcentage de ses exportations totales) ont atteint 16,7 % en 2018, contre environ 16 % en 2007. La part des biens intermédiaires de la Chine dans le PIB mondial est passée de 0,26 % en 2007 à 0,5 % en 2018.

Si une évaluation globale du « choc d’approvisionnement en Chine » est difficile, l’indice Grubel-Lloyd publié par la CNUCED donne une idée de la vulnérabilité des différents secteurs de l’économie industrielle mondiale. La fabrication chinoise est essentielle à plusieurs chaînes d’approvisionnement dans le secteur des instruments de précision, des machines, de l’automobile et des équipements de communication.

On peut aussi tenter de se faire une idée générale de l’impact sur les différentes économies, à partir de leurs principales importations en provenance de Chine. Dans l’ensemble, les économies les plus touchées seront l’UE, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, en raison de leur forte dépendance à l’égard des machines et équipements électriques, des équipements de transport, des biens intermédiaires, des métaux et des produits chimiques en provenance de Chine.

En fait, l’impact est déjà visible sur l’activité économique mondiale. Par exemple, l’activité manufacturière de l’Allemagne (telle que mesurée à partir du PMI manufacturier) a ralenti le 21 septembre en raison de goulots d’étranglement de l’offre et de l’escalade des coûts. L’indice PMI japonais a enregistré son rythme d’expansion le plus lent depuis février.

L’Inde a aussi son lot de problèmes. Sa dépendance vis-à-vis des biens intermédiaires en provenance de Chine est élevée. Il a importé pour 23,3 milliards de dollars de ces biens en 2019, environ 15 % de plus qu’en 2010. Les fabricants d’automobiles, d’électroménagers et de biens de consommation durables en Inde pourraient faire face à des pénuries de matières premières. Environ 40 % des machines et équipements électriques indiens sont importés de Chine. Selon les estimations de l’industrie, 80 à 85 % des pièces utilisées pour fabriquer des téléviseurs et 65 à 70 % des pièces utilisées pour fabriquer des climatiseurs proviennent de Chine. Des preuves anecdotiques suggèrent que les entreprises conservent généralement des stocks pendant 2 à 3 mois. Ainsi, l’impact pourrait se faire sentir à partir de décembre (si les ruptures d’approvisionnement en Chine persistent).

Il faut aussi penser au côté demande. La Chine est l’un des plus gros marchés de l’Inde pour les marchandises nationales, représentant environ 7 % des exportations indiennes en 2020. Les exportations de produits de base comme les produits chimiques organiques et les minerais, entre autres, devraient en pâtir si le ralentissement de la Chine persiste.

De plus, le commerce n’est pas le seul canal qui nuirait à l’offre mondiale. L’exposition mondiale à la Chine sur la technologie et le capital a également augmenté tandis que l’exposition de la Chine a diminué. Selon le McKinsey Global Institute, l’indice mondial agrégé du commerce, de la technologie et du capital est passé à 1,2 en 2017, contre 0,6 en 2000, tandis que l’exposition de la Chine au monde est passée à 0,6 en 2017, contre 0,9 en 2007.

Combien de temps le choc d’offre va-t-il persister ? La crise énergétique de la Chine devrait se poursuivre au moins au cours des 3 à 4 prochains mois. Il a déjà clairement indiqué que les prix de l’électricité pourront augmenter jusqu’à 20 % par rapport aux niveaux de base actuels pour un usage commercial, à l’exception des industries liées à l’agriculture. Cependant, il est peu probable que la dissipation de la crise de l’électricité répare immédiatement la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les séquelles devraient persister et les prix des intrants mettront un certain temps à baisser.

L’effort pour contenir l’impact de la pandémie s’est, jusqu’à présent, largement concentré sur la demande. L’élaboration des politiques doit maintenant se réorienter pour gérer le front de l’offre. Ce n’est pas une transition facile à faire.

Économiste en chef, Banque HDFC

Les vues sont personnelles

Co-écrit avec Swati Arora,

économiste, Banque HDFC

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.