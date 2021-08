Le grand combat d’Osmel et Lupita à Nuestra Belleza Latina

. Osmel Sousa et Lupita Jones ont eu des combats houleux dans les éditions où ils étaient juges de Nuestra Belleza Latina

En plus des concurrents présents sur les scènes de Nuestra Belleza Latina depuis des années, tout au long de ses 11 saisons, Lupita Jones et Osmel Sousa ont également été des protagonistes de première ligne, dans leur rôle de juges dans la plupart des éditions de l’émission. Univision.

Et bien que la tâche principale de l’ancienne Miss Univers et du « faiseur de reines » ait été de guider les participants dans leur cheminement vers la couronne, le Mexicain et le Cubain ont également donné beaucoup de choses à dire en raison de leurs railleries et attaques constantes. les uns les autres, qui sont devenus le pain quotidien de l’émission.

Et bien que le soi-disant Beauty Czar et l’ancienne Miss Univers se soient heurtés à divers problèmes et points de vitalité, les principaux combats et fléchettes se sont produits lorsqu’Osmel a répété à maintes reprises qu’à son avis, Lupita Jones n’a jamais été une jolie femme, et sur au contraire, elle a réaffirmé que même si elle était une personne avec beaucoup d’attitude, elle n’était pas gracieuse.

Jouer

Lupita Jones Strikes Against Osmel Sousa Clash énorme entre la directrice de notre beauté Mexico Lupita Jones et le tsar de la beauté osmel Souza directeur de miss Venezuela2015-10-26T03:17:06Z

Cet éternel conflit sur l’apparence physique, qui heureusement a déjà été éradiqué de la série, car maintenant Nuestra Belleza Latina se bat contre des stéréotypes qui ne font de bien à personne, comme ceux promus par Lupita et Osmel, a eu plusieurs épisodes qui ont amusé et agacé certains les autres.

Lors des nombreux galas auxquels le couple d’experts a assisté, Osmel Sousa n’a cessé de crier à Lupita qu’elle avait remporté Miss Univers en 1991, “par l’œuvre et la grâce du Saint-Esprit”, car selon lui, le Mexicain était une femme. ” moche “.

Jouer

Osmel donne des indices à Lupita jonesosmel donne des indices à LUPITA JONES L’ancienne miss univers 1991 MEXIQUE dans notre beauté latine (Désolé pour le bruit de la climatisation) 2009-05-23T16: 05: 09Z

Même en 2015, comme on le voit dans cette vidéo que nous partageons ici, Osmel a lancé une formidable raillerie à l’ancienne reine de beauté, où il a de nouveau gâché son image physique, la faisant exploser, offensant également les femmes qui ne comptent pas avec ce que cette paire pensait que c’était “être jolie”.

Jouer

Miss Univers 1991 – Moment du couronnementVoir Miss Univers 1991 – Moment du couronnement2010-09-21T15: 58: 11Z

“Et si vous ne pouvez pas transformer une femme laide en une jolie”, a déclaré Osmel à Rodner Figueroa, se référant entre autres à l’ancienne Miss Univers, à laquelle elle a répondu: “C’est votre spécialité, transformer une femme laide en jolie … combien de laids fais-tu joli par an », en référence à la transformation que les ratés vénézuéliens ont subie quand Osmel Sousa était le président de Miss Venezuela.

Jouer

Les griffes sortent entre Lupita et Osmel, vous pouvez nous suivre sur : facebook.com/pages/Universo-de-Misses/1968836804004352012-01-15T02:39:11Z

Il y a des années, en 2011, lors d’une interview avec Venevisión, que vous pouvez voir ici, Osmel Sousa a parlé ouvertement de sa relation avec Lupita Jones et a non seulement dit qu’elle l’attaquait toujours parce qu’elle enviait son succès avec les reines, mais que il répéta encore qu’elle était une femme laide.

Il a même assuré que sa Lupita était apparue dans l’émission de téléréalité d’Univision à la recherche d’une opportunité, qu’il aurait cassé la vraie passe, car il ne la considère pas belle.

Jouer

On se souvient des juges Lupita Jones, Osmel Sousa et Julián Gil | NBL El Reencuentro La table des juges a été un élément fondamental de cette émission de téléréalité tout au long de 11 saisons et NBL se souvient de trois des personnalités qui ont occupé cette place pendant le plus longtemps. Les critiques de Lupita, Osmel et Julián ont été la clé de l’élection des reines NBL que nous connaissons maintenant. INSCRIVEZ-VOUS:… 2020-07-20T17: 00: 05Z

« Entre Lupita et moi, une friction a commencé il y a des années. Elle est très contrariée les années où Miss Venezuela se qualifie (à la finale des concours de Miss Univers) et elle ne le fait pas. Et il le fait très visiblement. Elle se lève du public où elle est assise et s’en va. Ce fut le cas lorsque Dayana Mendoza a remporté Miss Univers (en 2008) », a commenté Osmel. “Et puis il commence à parler, et si je quoi, et si on achetait au jury… beaucoup de bêtises, et de temps en temps il me donne son poison (dans Nuestra Belleza Latina)”.

Jouer

Osmel Sousa détruit Lupita Jones2011-02-02T01: 16: 57Z

Osmel a insisté sur le fait qu’il aime les femmes physiquement belles et que, selon lui, parce que Lupita Jones n’est pas une belle femme, ils se sont également affrontés sur cette question dans l’émission de téléréalité Univision.

“Je recherche la beauté physique, elle cherche une autre beauté semblable à elle… c’est pourquoi nous avons ces monstres qui viennent ici… elle cherche la beauté intérieure”, a ajouté Osmel.