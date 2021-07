Le grand combat Joshua-Fury, le 14 août en Arabie Saoudite

in

L’anglais Anthony Joshua et Tsyon Fury se sont mis d’accord sur la date du 14 août pour leur combat pour le titre mondial d’unification des poids lourds en Arabie saoudite, a annoncé jeudi le promoteur Eddie entend.

Hearn, le manager de Joshua, n’a pas fourni de détails sur l’emplacement, mais a déclaré que les organisateurs locaux prévoyaient de construire un nouveau stade. Il a déclaré que le combat est un “accord fermé”, en l’absence de la signature finale.

“En août, il fait 23 degrés à 11 heures du soir, mais ils veulent créer quelque chose de très, très spécial”, a déclaré Hearn à la télévision. Sports aériens.

“La dernière fois qu’ils ont construit le stade pour le combat d’Andy Ruiz, c’était en seulement sept semaines et il comptait 18 000 sièges. Et ce sera une configuration similaire. Ils ont la possibilité de le faire à l’intérieur, mais ils veulent créer quelque chose qui va épater le monde et ils veulent, s’ils le peuvent, construire un autre stade juste pour ce combat. »

Joshua a combattu le Mexicain-Américain Andy Ruiz Jr dans Diriyah, à la périphérie de la capitale saoudienne, Riad, en décembre 2019 et a regagné les ceintures qu’il avait perdues lors d’une précédente défaite.

Le combattant de 31 ans, médaillé d’or olympique des super-lourds en 2012, détient les titres IBF, WBO, WBA et IBO, tandis que Fury, 32 ans, est détenteur de la ceinture WBC.

La date évite un conflit avec le Jeux Olympiques de Tokyo, qui se termine le 8 août. l’entraîneur de Josué, Rob McCracken, est directeur de l’équipe britannique de boxe.

Fury ne s’est pas battu depuis plus d’un an depuis sa victoire par TKO contre l’Américain. Deontay Wilder, alors que la dernière apparition de Joshua sur le ring était contre le Bulgare Kubrat Pulev en décembre 2020.

Le combat est très attendu, opposant les deux meilleurs poids lourds du monde dans une confrontation pour le titre vainqueur.