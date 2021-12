Le grand conseil de Franck Kessie place une clé majeure dans le plan directeur de transfert de Tottenham de Conte

Les informations faisant état d’un transfert de Franck Kessie à Tottenham ont ralenti après que le milieu de terrain a été invité à ignorer les ouvertures d’Antonio Conte et à engager son avenir à la place pour l’AC Milan.

Le général de milieu de terrain, 25 ans, devient rapidement l’un des agents libres les plus convoités du football. Kessie est sans contrat l’été prochain et, comme on pouvait s’y attendre, ne manque pas de prétendants et de clubs qui se précipitent pour signer l’homme de l’AC Milan.

En effet, il semble désormais inévitable qu’une séparation entre Kessie et Milan soit à l’ordre du jour. Leur offre de salaire finale d’une valeur d’environ 5 millions de livres sterling par an a été rejetée. En tant que tel, des rapports en Italie affirment que Kessie a informé les chasseurs de titres de Serie A qu’il prévoyait de partir l’été prochain.

De plus, des rapports juste avant Noël ont décrit le paquet mis sur la table chez Spurs. Ils sont apparemment prêts à lui payer un contrat d’une valeur de 8,4 millions de livres sterling pour la saison, ce qui équivaut à 160 000 £ par semaine.

Cela ferait de Kessie l’un des joueurs les mieux payés de Tottenham, dépassant même le salaire actuel de Heung-Min Son.

En tant que tel, un rapport publié mardi a affirmé Kessie est sur le point d’accepter le déménagement et de devenir la première signature d’Antonio Conte.

Sa sortie frappera durement Milan. Après avoir marqué cinq buts en 21 apparitions cette saison, il a été la force motrice de leur milieu de terrain. Son record global à Milan est de 35 buts et 16 passes décisives en 205 matchs. Cela signifie que sa qualité sera difficile à remplacer.

Avec tout cela à l’esprit, le grand Milan Massimo Ambrosini a exhorté Kessie à réfléchir à deux fois avant de quitter le navire.

« J’ai tout le respect pour les décisions professionnelles des autres joueurs », a déclaré Ambrosini, via le Manchester Evening News. « Tout ce que je peux dire, c’est que ces clubs qui peuvent offrir un salaire plus élevé ne sont pas d’un niveau plus élevé que Milan.

« La chance de ramener 8 M€ à la maison au lieu de 6 M€ ne devrait pas être la priorité si vous êtes heureux, sinon, là où vous êtes déjà. Il ne devrait pas considérer Milan comme un club de niveau secondaire.

Il reste à voir si Kessie écoute les conseils, beaucoup s’attendant toujours à ce que le joueur parte.

Conte timide sur le transfert potentiel de Franck Kessie

Conte lui-même ne révélait pas grand-chose lorsqu’on l’interrogeait récemment sur les recrues de janvier.

« Honnêtement, pour le moment, je ne peux pas répondre à cela », a-t-il déclaré.

« Maintenant, mon objectif est de travailler avec les joueurs pour améliorer la situation. Ensuite, c’est sûr, nous aurons une réunion avec le club pour essayer de comprendre s’il y a une possibilité d’améliorer la situation en termes de transferts.

« Mais maintenant, je pense qu’il est bon de se concentrer sur le terrain. Nous avons un match très important [against Crystal Palace]. «

Il a ajouté: « Non, nous n’avons pas pu en discuter à cause de la situation de Covid au club.

«Mais c’est sûr que nous aurons une réunion. J’ai tendance à exploiter les situations. Et je pense que pour le moment, la seule façon d’améliorer la situation de Tottenham est de travailler dur avec l’équipe que j’ai et d’améliorer mes joueurs.

« Ensuite, s’il y a la possibilité d’améliorer l’équipe dans la fenêtre de transfert, nous essaierons de faire de notre mieux pour améliorer le niveau de Tottenham. »

