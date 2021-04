Le grand conseil que Jason Bateman a donné à Justin Theroux lorsque les projecteurs se sont tournés vers lui grâce à la relation Jennifer Aniston

Jason Bateman m’a en fait donné une fois l’un des conseils les plus sages de tous les temps alors que tout cela se passait. Et il a dit: “ Écoutez, dans ce côté de l’industrie du divertissement, un personnage est sur le point de naître et ce personnage, c’est vous, mais ce n’est pas vous. Ce personnage est, vous savez, en colère, ce personnage a un problème, ce personnage est, vous savez, gentil. C’est juste ce petit feuilleton qui s’écrit en marge. Et il a dit: “ Et mon conseil est donc de ne pas suivre le scénario de ce type. ”