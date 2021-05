Le grand du Bayern Munich Philipp Lahm est étonné par Erling Haaland, mais apprécie toujours Robert Lewandowski

L’ancienne légende du Bayern Munich Philipp Lahm peut jeter un œil à la Bundesliga et voir un peu de talent offensif, mais aucun ne ressemble au duo de Robert Lewandowski et Erling Haaland.

Lewandowski est sur le point de battre le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga, tandis que Haaland est électrique depuis son arrivée dans la ligue la saison dernière.

Lahm peut voir quel talent spécial Haaland est, même à ce stade de sa carrière.

Philipp Lahm sait qu’Erling Haaland et Robert Lewandowski sont des talents spéciaux. Photo par Friedemann Vogel – Piscine / .

«Je ne peux pas imaginer ça parce que je n’ai jamais marqué autant de buts en 20 ans! Je ne peux pas vraiment répondre à ça! A 20 ans, c’est un joueur exceptionnel qui joue pour l’un des meilleurs clubs d’Europe, certainement en Bundesliga, pour gagner de l’expérience à son âge mais aussi se tenir debout, c’est sensationnel », a déclaré Lahm à Bundesliga.com. «Il y a beaucoup de portes ouvertes pour lui, c’est un joueur dynamique avec une excellente finition. Où ira-t-il? Je ne sais pas, je ne peux pas non plus juger si le moment est venu pour lui de déménager, mais nous pouvons tous être sûrs qu’il a une belle carrière devant lui.

Quant au porte-étendard de la ligue, Lahm ne sait pas comment Lewandowski peut être meilleur qu’il ne l’est déjà.

«Il viendra un moment où il lui sera plus difficile de s’améliorer! Il est à un niveau absolument supérieur, c’est difficile. Quand on regarde son but de retour, je ne sais pas combien il a encore de marge de progression, ce sera difficile! Son développement au cours des dernières années au Bayern et son amélioration constante, également à Dortmund, au début, il n’a pas toujours joué, il a dû percer là-bas », a déclaré Lahm. «Puis il est venu au Bayern. L’amélioration qu’il a réussi… au départ, c’était un attaquant classique, il a beaucoup réfléchi à lui-même et a réfléchi à la façon dont il pouvait s’établir. Maintenant, c’est vraiment un joueur d’équipe, c’est clair quand on le voit jouer.