Le grand effondrement de la chaîne d’approvisionnement

Qu’est-ce qui est à l’origine de la rupture de la chaîne d’approvisionnement ? C’est une question critique, mais la réponse est presque hors de propos. La chaîne d’approvisionnement est un système dynamique complexe d’une immense échelle. Il est d’une complexité comparable au climat en tant que système.

Cela signifie que la cause et l’effet exacts ne peuvent pas être calculés car la puissance de traitement nécessaire dépasse la puissance de traitement combinée de chaque ordinateur dans le monde.

La plupart des gens ont une idée du fonctionnement des chaînes d’approvisionnement, mais peu comprennent à quel point elles sont étendues, complexes et vulnérables. Si vous allez au magasin pour acheter une miche de pain, vous savez que le pain n’est pas apparu mystiquement sur l’étagère.

Il a été livré par une boulangerie locale, mis sur l’étagère par un commis, vous l’avez porté à la maison et l’avez servi avec le dîner. C’est une description succincte d’une chaîne d’approvisionnement – ​​du boulanger au magasin en passant par la maison.

Pourtant, cette description effleure à peine la surface. Qu’en est-il du chauffeur de camion qui livrait le pain de la boulangerie au magasin ? Où la boulangerie a-t-elle obtenu la farine, la levure et l’eau nécessaires à la fabrication du pain ? Qu’en est-il des fours utilisés pour cuire le pain ? Lorsque le pain était cuit, il était placé dans des emballages transparents ou en papier. D’où viennent ceux-ci ?

Même cette description élargie d’une chaîne d’approvisionnement ne fait que commencer en termes de chaîne complète. La farine utilisée pour la boulangerie provenait du blé. Ce blé a été cultivé dans une ferme et récolté avec de l’équipement lourd. L’agriculteur embauche de la main-d’œuvre, utilise de l’eau et des engrais et envoie son blé pour le traitement et l’emballage avant qu’il n’arrive à la boulangerie.

Le fabricant qui a construit le four a sa propre chaîne d’approvisionnement en acier, verre trempé, semi-conducteurs, circuits électriques et autres intrants nécessaires à la construction des fours. Les fours sont soit fabriqués à la main (conçus sur commande) soit produits en série (fabriqués sur stock) dans une usine qui peut utiliser des chaînes de montage ou des cellules de fabrication pour faire le travail.

L’usine a besoin d’apports d’électricité, de gaz naturel, de systèmes de chauffage et de ventilation et de main-d’œuvre qualifiée pour éteindre les fours.

Le magasin qui vend le pain est le destinataire de nombreuses chaînes d’approvisionnement. Cela nécessite également de l’électricité, du gaz naturel, des systèmes de chauffage et de ventilation et une main-d’œuvre qualifiée pour garder les portes ouvertes et garder la marchandise en stock. Le magasin dispose de quais de chargement, d’arrière-salles pour l’inventaire, de chariots élévateurs et de bandes transporteuses pour déplacer sa marchandise du camion au rayon.

Chaque maillon de ces chaînes d’approvisionnement nécessite un transport. L’agriculteur dépend des camions ou des trains pour les livraisons de semences, d’engrais, d’équipement et d’autres intrants. Le fabricant de fours s’appuie également sur des camions ou des trains pour la livraison de ses intrants, y compris les composants du four. La boulangerie et le magasin dépendent principalement des camions pour les livraisons de leurs intrants et des pains finis. La consommatrice compte sur son automobile pour se rendre au magasin et rentrer chez elle.

Ces modes de transport ont leurs propres chaînes d’approvisionnement impliquant des chauffeurs de camion, des mécaniciens de train, de bonnes routes, de bons chemins de fer, des embranchements ferroviaires et des approvisionnements énergétiques pour continuer à avancer et à respecter les délais de livraison.

Tout ce réseau (fermes, usines, boulangeries, magasins, camions, chemins de fer et consommateurs) dépend de l’approvisionnement en énergie pour continuer à fonctionner. L’énergie peut provenir de réacteurs nucléaires, de centrales électriques au charbon ou au gaz naturel ou de sources renouvelables alimentées par un réseau de fils à haute tension, des sous-stations, des transformateurs et des connexions locales pour atteindre l’utilisateur individuel.

Tout ce qui est décrit ci-dessus se situe quelque part dans une chaîne d’approvisionnement complexe nécessaire pour produire une miche de pain. Prenez maintenant tout le reste de l’épicerie (fruits, légumes, viande, volaille, poisson, conserves, café, condiments, etc.) et imaginez les chaînes d’approvisionnement nécessaires pour chacun de ces produits.

Ensuite, prenez tous les autres magasins du centre commercial (articles pour la maison, vêtements, pharmacie, quincaillerie, restaurants, articles de sport) et imaginez tous les biens et services disponibles auprès de ces vendeurs et les chaînes d’approvisionnement derrière chacun d’entre eux.

Au cas où vous pensez que j’ai exagéré les composants et les étapes de fabrication d’une miche de pain dans l’exemple ci-dessus, je ne l’ai pas fait. L’exemple ci-dessus est une description grossièrement simplifiée de la chaîne d’approvisionnement réelle.

Une description complète de la chaîne d’approvisionnement nécessaire remonterait plus loin (d’où viennent les graines de blé ?) et bifurquerait dans des directions tangentielles (d’où proviennent les emballages de pain ?).

Une description complète de la chaîne d’approvisionnement du pain avec une analyse du choix des fournisseurs, des tests de contrôle de la qualité et des remises sur les achats en gros parmi d’autres branches de l’arbre de décision pourrait facilement s’étendre sur plusieurs centaines de pages.

