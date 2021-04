Le grand effort des chemins de fer indiens pour lutter contre le COVID-19; Prépare plus de 4000 entraîneurs d’isolement

Pas moins de 4 002 autocars convertis sont disponibles avec les chemins de fer indiens dans ses 16 zones.

Indian Railways Covid Care Coches: Les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont converti leurs autocars en COVID-19 care Coches. À l’heure actuelle, selon le ministère des chemins de fer, pas moins de 4 002 autocars convertis sont disponibles avec les chemins de fer indiens dans ses 16 zones et ces autocars de soins covid peuvent être mis à la disposition des gouvernements des États sur demande, selon l’ANI. Récemment, le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal a déclaré que le gouvernement Modi mène la lutte contre la pandémie COVID-19. Pas moins de 50 autocars d’isolement COVID-19 avec un total de 800 lits sont prêts à la gare de Shakur Basti. En outre, 25 autocars seront disponibles à la gare Anand Vihar de Delhi. Le transporteur national peut installer plus de 3 lits d’isolement lakh à travers le pays à la demande des États, a ajouté le ministre.

Selon le ministère des Chemins de fer, des entraîneurs de soins d’isolement ont commencé à fonctionner à Nandurbar, dans l’État du Maharashtra, avec des patients positifs au COVID-19 admis. Les entraîneurs d’isolement covid care de Nandurbar ont été recouverts de gunnies en couches ainsi que d’un système de goutte à goutte d’eau pour abaisser la température.

Pendant ce temps, le ministère a publié une déclaration disant qu’à la lumière de la pandémie COVID-19, contrôler les crachats ainsi que les actes de nature similaire dus au fait que toute personne ne se couvre pas le visage en portant un masque facial et en entrant dans les locaux ferroviaires, y compris les trains, est cruciale pour éviter la création de conditions impures et insalubres susceptibles de mettre en danger la vie et la santé publique.

En conséquence, afin d’éviter les crachats et actes similaires ainsi que pour garantir le port de masques faciaux ou de masques faciaux par tous les passagers ou usagers du rail dans les locaux ferroviaires, y compris les trains, des amendes allant jusqu’à un montant de Rs 500 en vertu des Règles indiennes activités affectant la propreté des locaux ferroviaires) sont imposées par les autorités ferroviaires autorisées à cet effet aux personnes ne portant pas de masque facial dans les locaux ferroviaires, y compris les trains.

