Le grand geste de Canelo lvarez avec une fille malade

Un excellent dans et hors du ring. Saul Canelo Allvarez Il développe une grande carrière sportive mais il grandit également en tant que personne. Son travail social et son engagement envers ses fans sont des caractéristiques qui ressortent, et ce dernier geste va de pair avec sa prédisposition à aider les autres. Une fille a fait une demande sur les réseaux et le boxeur a mis cinq minutes à répondre pour aborder sa situation. Fissure.

Karla Vanessa Martínez Cruz, une jeune femme malade, a raconté son cas et a demandé de l’aide pour récolter des fonds afin de subir une intervention chirurgicale majeure. Dans une vidéo devenue virale sur Twitter, il a raconté en quoi consistait l’opération et a demandé une faveur au Mexicain, venu de battre Caleb Plant il y a moins d’un mois, afin de payer les dépenses.

Il a battu l’Américain le 6 novembre. (Patrick T. FALLON / .)

regarde aussi

L’adolescente de 15 ans a déclaré qu’elle avait reçu un diagnostic de type de cancer en 2019 et que vous devez subir une intervention chirurgicale dans un court laps de temps, vous avez donc documenté votre cas et Il a demandé au multi-champion de l’aider à récolter environ 300 000 pesos mexicains, soit environ 15 000 dollars.

« J’ai 26 chimiothérapies et j’aimerais que cette vidéo parvienne à Canelo lvarez pour demander de l’aide car j’ai besoin d’une chirurgie pulmonaire le plus tôt possible car la tumeur que j’ai grandit de 5 centimètres par mois. La chirurgie a un coût de 300 mille pesos et c’est un montant que nous ne pouvons pas réunir en si peu de temps. S’il vous plaît, j’ai besoin de votre aide. Je veux vivre, réaliser mes rêves et les objectifs que j’ai « Karla a déclaré dans la vidéo enregistrée.

Canelo a pris cinq minutes et a fait une demande urgente : « Un numéro de téléphone ! Bien sûr, la vidéo a été diffusée par un fan de boxe et non par la fille d’une manière particulière. A) Oui, Canelo a commencé la recherche de la petite fille pour l’aider à payer son opération, prouvant que c’est un grand.

regarde aussi

La demande de Canelo

Canelo, solidaire des enfants

Il y a des semaines, l’association Nez Rouge, chargée de récolter des fonds pour venir en aide aux enfants atteints de cancer au Mexique, a partagé une excellente nouvelle concernant le boxeur et son engagement auprès des plus jeunes.

Ce n’est pas la première fois qu’il fait ressortir son côté solidaire. (. / CAROLINE BREHMAN)

regarde aussi

« Merci, Canelo, pour maintes et maintes fois que tu as ouvert ton cœur aux champions de la lutte contre le cancer. Tu es le miracle de beaucoup d’enfants et de femmes. Tu es un champion de la vie! »Ils ont écrit sur les réseaux sociaux, annonçant un don fait par l’athlète d’un million de pesos mexicains -chiffre proche de 50 000 $.

Le natif de Guadalajara a fait un don important pour contribuer à la cause des enfants qui ont besoin de chimiothérapie. Jusqu’à présent, l’association a levé environ 3 millions de pesos mexicains, donc le don fait par Canelo représente un tiers du total.

Ce n’est pas la première fois qu’Álvarez mène une action de ce type, car son implication dans les questions de solidarité est connue depuis des années, notamment pour les personnes qui ont besoin de traitements médicaux coûteux. Dans ce cas, le boxeur – considéré comme le meilleur livre pour livre aujourd’hui – a fait un geste avec Nez Rouge pour applaudir, s’avérant être un champion à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE