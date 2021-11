Le grand geste de Hamza avec son adversaire

18/11/2021 à 20:34 CET

Hamza zéroual, un jeune athlète qui jouait pour la deuxième place dans une course d’athlétisme, a donné un bon aperçu de ce qu’est la camaraderie. Votre rival, Aucun garcia, est tombé en sautant une clôture alors qu’il était deuxième classé.

Zérouel, loin de profiter de sa chute et de l’avancer, il l’a aidé à se relever et lui a donné la deuxième position avant d’atteindre le but. « J’ai dit non, je dois le laisser passer. Il ne voulait pas et à la fin je l’ai poussé car sinon il n’entrerait pas. Dans le sport, tout n’est pas gagnant, il faut aussi savoir perdre », a déclaré Hamza.

NE PERD PAS! Lliçó d’esportivitat de l’Igualadí de CAI Hamza Zeroual à la finale des obstacles de 1500 mètres du Campionat sub-16 de Tardor de Catalunya. Hamza aide aixecar-se au deuxième classificat jusqu’au dernier tronçon de la ligne d’arrivée et il cède la deuxième position. Vidéo d’Esbufecs. pic.twitter.com/tVwvSatem6 – Igualada News (@IgualadaNews) 16 novembre 2021

Le moment s’est déroulé dans le État de Serrahima, à Barcelone, lors du parcours d’obstacles de 1 500 mètres des moins de 16 ans du Championnat d’automne de Catalogne. Nil l’a remercié à plusieurs reprises et a assuré qu’il aurait fait de même : « Au final, ce sont les valeurs de l’athlétisme : amitié, solidarité… Il ne faut pas gagner avec une mauvaise image. J’aurais fait le même « . La vidéo a eu un impact brutal sur les réseaux sociaux et les internautes ont remercié le jeune athlète pour le grand geste de sportivité.