Le grand geste de Vettel pour ramasser les ordures à Silverstone

19/07/2021 à 16h14 CEST

Sebastian Vettel a surpris avec un énorme geste de solidarité et de conscience environnementale après le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Bien qu’il n’ait pas eu sa journée et a fini par se retirer de la course, il est resté pour aider à réparer le gâchis de déchets qu’ils ont laissé par les 140 000 fans dans les tribunes de Silverstone et plusieurs d’entre eux Ils l’ont enregistré avec leurs mobiles en train de ramasser les débris et les ordures qu’il a ensuite transportés dans les bacs de recyclage du circuit.

Également Le site officiel de la F1 fait écho aux images de Vettel, que chaque fois qu’il le peut, il collabore avec le staff d’Aston Martin pour démonter la caisse après le Grand Prix et cela montre une fois de plus pourquoi il a autant de défenseurs dans le paddock. Et c’est qu’indépendamment du fait que les résultats sportifs ne l’accompagnent pas (il a 3 courses sans marquer), Seb n’oublie jamais les enjeux qui lui tiennent à cœur en dehors du circuit. Et la bataille environnementale contre le changement climatique en fait partie.