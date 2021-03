Max Verstappen a rendu hommage à Honda pour son «grand hiver» qui, selon lui, a joué un grand rôle dans sa pole position du Grand Prix de Bahreïn.

Red Bull avait regardé la classe du peloton lors des tests de pré-saison de F1 au même endroit deux semaines plus tôt – et c’était exactement ce qui s’était passé lors de la séance de qualification d’ouverture de la campagne.

Verstappen a terminé près de quatre dixièmes de seconde plus vite que Sir Lewis Hamilton, donnant la première indication qu’il pourrait être en mesure de lancer un défi de titre concerté au sept fois champion du monde.

Et le Néerlandais a salué le travail effectué par Honda lors de sa dernière saison morte en travaillant officiellement avec Red Bull avant que le géant autrichien des boissons énergisantes ne prenne en charge son propre fonctionnement du moteur pour 2022 et au-delà.

«Un grand honneur à eux pour le résultat d’aujourd’hui – ils ont passé un très bon hiver», a déclaré Verstappen, qui visera à remporter des victoires consécutives après avoir remporté la victoire au Grand Prix d’Abou Dhabi à la fin de 2020.

«Je pense que le temps de rotation a été très bon et que leur compréhension du moteur est impressionnante, et c’est aussi très agréable de travailler avec eux.

«Ils sont vraiment passionnés et émotifs, ce que j’aime. Ils sont simplement à plat tout le temps. Ils veulent gagner et vous pouvez vraiment le voir. »

OUI GARÇONS 🔥 Tout a parfaitement fonctionné en qualifications! Je suis vraiment content de la pole position 🤘 Excellent travail, par toute l’équipe, ici sur la piste et à l’usine @redbullracing 👌 Merci pour la puissance, @ HondaRacingF1 💪 #KeepPushing 🇧🇭 #BahrainGP pic.twitter.com/NaPVWxADa1 – Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 27 mars 2021

Pour une fois, Red Bull a pris le relais et ils espèrent mener le combat contre Mercedes dès le départ lorsque les lumières s’éteindront sur une nouvelle saison de course de Formule 1.

« [A strong start to the season] c’est ce que vous visez toujours et bien sûr, ces dernières années, cela ne s’est pas vraiment concrétisé », a ajouté Verstappen.

«Mais d’une certaine manière, les règlements n’ont pas vraiment beaucoup changé et je pense que nous savions quelles étaient nos faiblesses l’année dernière, et il semble que nous les ayons corrigées jusqu’à présent en début d’année. Et bien sûr très content de ça.

«Je pense que cela montre juste que les gars, après la fin de l’année dernière, ont continué à pousser très fort et aussi maintenant, les ajustements qui ont été apportés à la voiture, ils ont fait un excellent travail, donc vraiment heureux pour toute l’équipe. . »

La seule déception pour Red Bull était que leur nouveau garçon, Sergio Perez, n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 et partira 11e sur la grille, incapable de se battre avec Verstappen et le duo Mercedes au moins au début de la course.

