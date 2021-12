Le grand jour de paie de la star de « Young Sheldon » Iain Armitage pour le film « Paw Patrol »

Iain Armitage se débrouille assez bien pour lui-même en dehors de sa source de revenus habituelle en tant qu’enfant star de « Young Sheldon » – il a gagné un autre gros salaire sur son dernier film d’animation.

Selon le contrat de mineur de Iain – déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles et obtenu par TMZ – l’acteur de 13 ans a gagné au moins 100 000 $ pour son travail sur « PAW Patrol: The Movie » … mais il aurait même pu remporter la maison. plus que ça.

Le contrat dit qu’Iain a été payé 10 000 $ pour chaque session d’enregistrement qu’il a faite pour le film … et l’accord dit qu’il était garanti au moins 10 sessions, donc il y a 100 000 $ de rabais sur le saut.

Iain, qui est la voix de Chase dans le film d’animation, avait également des bonus contractuels en fonction de la performance du film au box-office aux États-Unis et au Canada après sa sortie en août … mais malheureusement pour lui, cela n’a pas été le cas. tourner.

Les docs disent que Iain aurait gagné un bonus de 175 000 $ si le film avait atteint au moins 150 millions de dollars au box-office national … et il y a des escalators qui pourraient voir son gain total atteindre 1,675 million de dollars, encore une fois, selon le nombre d’enfants traînant parents, grands-parents, tantes et oncles au cinéma.

Cependant, le film a été un peu court avec 130 millions de dollars au box-office – il s’est donc contenté du salaire à six chiffres. Encore un chèque assez doux à 13 ans, ou à n’importe quel âge, d’ailleurs !!!

Alors, vous pouvez l’appeler jeune Sheldon… ou jeune argent. Les deux s’appliquent.