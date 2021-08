Le grand livre numérique Khatabook enregistre une baisse de 11% de l’activité commerciale des MPME au milieu de la deuxième vague contre 46% l’année dernière

Les villes de niveau I et de niveau II ont été relativement moins touchées au cours de la deuxième vague que les villes de métro, de niveau III et de niveau IV, a déclaré Khatabook,

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’application de grand livre numérique soutenue par Tencent pour les MPME Khatabook a signalé mercredi une baisse de 11% de l’activité commerciale parmi ses clients MPME au cours de la deuxième vague de la pandémie, contre 46% l’année dernière. Khatabook, qui a analysé les données de plus de 80 millions de clients MPME actifs par mois, a déclaré que l’amélioration du pourcentage de baisse de l’activité commerciale était due aux restrictions “progressives et localisées” à travers le pays après la deuxième vague, contrairement au verrouillage national de l’année dernière.

«Sur la base des informations sur la plate-forme de la base d’utilisateurs de MPME de plus de 80 lakh de Khatabook, les MPME n’ont connu qu’une baisse de 11% selon l’indicateur hebdomadaire médian d’activité par commerçant dans toutes les catégories d’activités et régions en raison des blocages progressifs en 2021 lors de la deuxième vague de Covid. Cette baisse était de près de 46% lors du verrouillage national de 2020. Dans l’ensemble, les MPME semblent mieux préparées à la réalité de la pandémie en 2021 », a déclaré à Financial Express Online Ravish Naresh, cofondateur et PDG de Khatabook.

Tout au long de la pandémie, les clients de Khatabook à travers tous les niveaux ont subi plus ou moins le même impact tandis que les villes de niveau I et de niveau II ont été relativement moins touchées au cours de la deuxième vague par rapport aux villes de métro, de niveau III et de niveau IV, a noté la société dans un déclaration. Parmi les catégories commerciales les plus touchées figuraient cette année également le textile/habillement, les chaussures, les automobiles, les commerçants, l’alimentation et les accessoires et services informatiques, tandis que les catégories santé, épicerie, transport et agriculture ont continué de croître en 2021 au milieu de la deuxième vague.

De multiples enquêtes, études et analyses ont été menées depuis l’année dernière par des associations, des organisations professionnelles et des entreprises pour évaluer les performances du secteur des MPME et proposer des mesures pour accélérer leur reprise. Alors que le gouvernement et la Reserve Bank of India ont pris de multiples mesures pour amortir la détresse de Covid, le soutien avait apparemment échoué pour aider à relancer les MPME, selon une récente enquête du Consortium of Indian Associations.

73% des PME, selon l’enquête de plus de 81 000 travailleurs indépendants et PME en Inde publiée le mois dernier, n’ont pas pu réaliser de profit au cours de l’exercice 21, tandis que seulement 13% ont atteint le seuil de rentabilité au milieu de l’impact de Covid. L’enquête de la CIA avait également noté que 80% des entrepreneurs n’étaient pas sûrs “de leur avenir, avec le double coup dur de la crise pandémique et de l’implosion économique couplés au manque de base de soutien”.

Selon un rapport d’un panel parlementaire sur l’impact de Covid sur les MPME déposé le mois dernier à la Rajya Sabha, le plan de relance annoncé par le gouvernement l’année dernière pour la relance économique post-Covid, a été “jugé insuffisant car les mesures adoptées étaient davantage des prêts l’offre et les mesures à long terme au lieu d’améliorer les flux de trésorerie pour générer une demande de secours immédiat. Le rapport avait noté que dans le processus de reprise économique après la première vague de la pandémie, la deuxième vague a déchiré encore plus vigoureusement l’économie, en particulier le secteur des MPME.

