Le grand maître Magnus Carlsen jouera pour le trophée NFT

in

Meltwater Champions Chess Tour (MCCT), un tournoi des championnats du monde, a commencé à fabriquer des trophées et des artefacts à jetons non fongibles (NFT) afin de préserver à perpétuité les jalons les plus importants du sport.

Le gagnant du MCCT peut être récompensé par un trophée NFT, indiquant l’engagement cryptographique dominant de la communauté mondiale des échecs. Le grand maître Magnus Carlsen et 9 autres excellents joueurs d’échecs, dont Wesley So, participeront à la finale du jeu.

Chess Champs créera deux variantes du Champion’s Trophy NFT, permettant aux passionnés d’obtenir une réplique de la récompense via un site Web d’enchères, selon le communiqué officiel. En outre, l’entreprise fabriquera une gamme de souvenirs NFT commémorant « les coups, les situations et les joueurs » de la tournée d’échecs.

L’intérêt de Carlsen pour la crypto-monnaie remonte à une récente compétition d’échecs organisée par l’échange de crypto FTX, dans laquelle le champion du monde a marqué 0,6 Bitcoin (BTC) en plus du prix en espèces de 60 000 $.

Outre les récompenses, l’industrie des échecs enquête sur des cas d’utilisation de crypto-monnaie pour éviter de tricher dans les compétitions en ligne à la lumière de la réglementation COVID-19. Parallèlement à l’annulation du tournoi des candidats aux échecs 2020 à Ekaterinbourg, en Russie, World Chess a déjà étudié le potentiel de relocaliser les matchs en ligne à l’aide de la technologie blockchain.

Les projets d’objets de collection sportifs activés par la blockchain ont collecté près d’un milliard de dollars de financement en moins d’une semaine. Dapper Labs, la société qui propose des souvenirs de basket-ball numériques basés sur la blockchain NBA Top Shot, a annoncé une levée de fonds de 250 millions de dollars ainsi qu’une augmentation de 30 fois en 2021.

Rarible, un marché de jetons non fongible, qui a précédemment obtenu 1,75 million de dollars de 1kx, un fonds de démarrage, pour étendre son marché décentralisé et ajouter une nouvelle structure de gouvernance a récemment levé 14,2 millions de dollars pour étendre sa plate-forme numérique et embaucher de nouvelles personnes.

Vous devez lire : Yahoo ! Le Japon s’associe à l’application de messagerie LINE pour permettre le trading NFT