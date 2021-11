le grand mystère de la pandémie de coronavirus

01/01/2021 à 09:00 CET

Il y a environ un an, avant la variante Delta, les virologues de l’Université Rockefeller à New York, Theodora Hatziioannou et Paul Bieniasz, ont entrepris de créer une version du SARS-CoV-2 qui serait capable de contourner toutes nos défenses.

Ils voulaient en savoir plus sur le comportement de nos anticorps neutralisants en mélangeant et en faisant correspondre des mutations potentiellement inquiétantes avec des virus circulants. Et ils les ont testés !

Maintenant, leur étude a été publiée dans la revue Nature. Et ils y montrent comment un pic mutant contenant pas moins de 20 changements était complètement résistant à & mldr; Mais pas de tout le monde.

Le mystère de la « super immunité »

Au cours de l’enquête, ils ont découvert que les personnes qui avaient souffert de la maladie des mois auparavant avaient des anticorps capables de vaincre ce pic mutant.

Et qu’il était beaucoup plus résistant aux attaques immunitaires que n’importe quelle variante naturelle connue.

La réponse a été si frappante que leurs anticorps ont même bloqué d’autres types de coronavirus. Et c’est pourquoi l’un des chercheurs, Hatziioannou, a déclaré :

« Ces anticorps sont très susceptibles d’être efficaces contre toutes les futures variantes développées par le SARS-CoV-2. »

Alors maintenant, alors que le monde est attentif aux dangers que de nouvelles variantes telles que Delta plus peuvent apporter, les scientifiques ont commencé à prononcer un nouveau mot : « super immunité ».

Et c’est désormais l’un des grands mystères de la pandémie.

Avoir été malade, un avantage

Les chercheurs espèrent qu’en analysant les différences entre la protection immunologique produite par l’infection et celle produite par la vaccination, ils pourront mieux comprendre comment ces niveaux de protection plus élevés sont atteints.

Et ils considèrent que cela peut nous aider à savoir dans quelle mesure nos réponses immunitaires sont préparées pour la prochaine variante qui se présente.

Immunité hybride des personnes infectées

Peu de temps après que les pays ont commencé les vaccins, les chercheurs ont commencé à remarquer des propriétés uniques dans les réponses vaccinales de ceux qui avaient déjà attrapé et récupéré du COVID-19.

Comme le dit Rishi Goel, l’un des membres de l’équipe :

« Nous avons vu que les anticorps de ceux qui avaient la maladie atteignaient des niveaux beaucoup plus élevés que ceux obtenus avec les deux doses du vaccin. »

Des études initiales sur des personnes ayant une « super immunité » ou une « immunité hybride » (comme l’appellent les scientifiques) ont révélé que leur sérum (la portion de sang qui contient des anticorps) était bien mieux capable de neutraliser les souches immunoévasives, telles que la variante bêta d’Afrique du Sud. et d’autres coronavirus, par rapport aux personnes vaccinées.

Mais la raison n’était pas claire.

Lymphocytes B mémoire

La plupart des anticorps produits après l’infection ou la vaccination proviennent de cellules à courte durée de vie appelées plasmablastes, et les niveaux d’anticorps chutent lorsque ces cellules meurent.

Mais une fois les plasmablastes disparus, nous nous retrouvons avec une source importante d’anticorps, qui sont les cellules B mémoire, qui sont activées par infection ou vaccination.

Ce sont des cellules à longue durée de vie qui produisent des anticorps de meilleure qualité, et qui se déclenchent lorsque les personnes qui se sont remises de COVID-19 sont réexposées au pic du SRAS-CoV-2.

« Si ces cellules » sentent & rdquor; un antigène, naturel ou issu d’un vaccin à ARNm, explose et se met à produire plus d’anticorps & rdquor ;.

De cette façon, une première dose de vaccin chez une personne qui a déjà été infectée fait au moins le même travail qu’une deuxième dose chez une personne qui n’a jamais eu de COVID-19.

Des anticorps plus puissants

Il existe également des différences entre les cellules B mémoire déclenchées par l’infection et celles déclenchées par la vaccination, ainsi que dans les anticorps qu’elles produisent.

Et il pourrait y avoir la raison de la « super immunité »

En analysant des centaines de cellules B mémoire par les scientifiques, ils ont trouvé les différences suivantes :

– La infection naturelle il a déclenché des anticorps qui ont continué à croître en puissance et en amplitude contre les variants pendant un an après l’infection.

– La plupart des anticorps causés par vaccination semblait ralentir dans les semaines suivant une deuxième dose.

– Les cellules B mémoire qui ont évolué après l’infection étaient également plus susceptibles que celles issues de la vaccination de produire des anticorps efficaces contre les nouvelles variantes.

Par ailleurs, une enquête vient de montrer que les anticorps des personnes qui ont eu la maladie reconnaissent plus de variantes et produisent des anticorps en plus grande quantité, pour plus longtemps et plus stable.

L’« effet temps »

Mais il existe une possibilité en faveur de ceux qui n’ont pas eu la maladie.

Les chercheurs n’excluent pas que les données qu’ils analysent en ce moment puissent être altérées par le temps.

En général, cela fait plus de temps que ceux qui en ont été en contact avec la maladie que ceux qui ont été vaccinés.

Et ils n’excluent pas que le temps puisse être un facteur important, car cela peut prendre des mois pour qu’un groupe stable de cellules B mémoire s’établisse et mûrisse.

Comme le dit l’un des auteurs de l’étude, Ali Ellebedy, immunologiste des cellules B à l’Université de Washington :

« Nous comparons quelqu’un qui a commencé la course il y a trois ou quatre mois avec quelqu’un qui vient de commencer la course. »

C’est pourquoi ils étudient la possibilité que les personnes qui ont le calendrier vaccinal complet depuis des mois rattrapent leur retard.

De plus, ils ont déjà trouvé des signes que certaines des cellules B mémoire déclenchées par la vaccination acquièrent des mutations, jusqu’à 12 semaines après la deuxième dose, qui leur permettent de reconnaître divers coronavirus, dont certains qui ne provoquent que des rhumes.

Et ils ont également trouvé des signes que six mois après la vaccination, les cellules B mémoire ont continué à croître en nombre et à développer une plus grande capacité à neutraliser les variantes.

« La réalité est que nous avons un ensemble de cellules B mémoire de haute qualité qui sont là pour nous protéger si jamais nous rencontrons à nouveau cet antigène. »