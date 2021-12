Le grand nouveau film de Will Smith vient de quitter HBO Max

Le dernier grand film de Will Smith a quitté HBO Max le dimanche 19 décembre. King Richard est sorti en salles et sur la plateforme de streaming le même jour, le 18 novembre, comme tous les autres titres de Warner Bros. l’ont été depuis la sortie de Wonder Woman 1984. de cette façon en décembre 2020. Le film met en vedette Smith dans le rôle de Richard Williams, le père des légendes du tennis Venus Williams et Serena Williams.

L’année dernière, Warner Bros. a annoncé son intention de sortir tous les films de son programme 2021 sur HBO Max le même jour que leur sortie en salles. Après 31 jours, les films quittent HBO Max et sont exclusifs aux cinémas jusqu’à leur sortie en vidéo personnelle. Ce plan a eu des résultats mitigés tout au long de l’année. Alors que des superproductions comme Godzilla contre Kong et Dune frappaient toujours les circuits dans les salles, le roi Richard a été une grande déception. Il n’a rapporté que 24,9 millions de dollars dans le monde et a coûté 50 millions de dollars à fabriquer.

Bien que le roi Richard n’ait pas tout à fait remporté un titre du Grand Chelem au box-office, cela a valu à Smith certaines de ses meilleures critiques depuis des années. Smith a remporté le titre du meilleur acteur du National Board of Review Awards et devrait être un grand favori aux Oscars, car les électeurs adorent récompenser les interprètes pour avoir joué de vraies personnes. Le roi Richard a également figuré sur la liste des dix meilleurs films de 2021 du National Board of Review. Aunjanue Ellis, qui a joué le rôle de la mère des sœurs Williams, Oracene « Brandy » Price, a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle.

King Richard a été écrit par Zach Baylin et réalisé par Reinaldo Marcus Green. Saniyya Sidney incarne Vénus, tandis que Demi Singleton incarne Serena. Le film retrace les tentatives de Richard pour faire de Vénus et Serena des superstars du tennis et surmonter l’adversité à laquelle elles sont confrontées. Cela va jusqu’au premier match professionnel de Vénus.

Smith a passé des heures et des heures à regarder des images de Williams pour entrer dans le rôle. « J’ai eu l’impression de le connaître immédiatement », a récemment déclaré Smith à USA Today. « Il ressemble beaucoup à mon père à certains égards. J’ai compris ce que cela signifiait de se sentir brutalisé par le monde et d’avoir un rêve auquel personne ne croit à part toi, et tu ne vas pas te laisser décourager. J’ai le cœur de lui. »

Les sœurs Williams étaient également productrices exécutives du projet. Serena a qualifié « d’expérience incroyable » de voir Smith jouer son père. Elle a également promis que le film est rempli de « seulement des histoires vraies ». Cependant, plusieurs parties du film ont été modifiées pour une licence dramatique.

Les critiques ont également souligné que le film ignorait les enfants de Williams issus de relations antérieures. Bien que son fils d’un mariage précédent soit référencé, Williams a eu cinq enfants d’un mariage antérieur. Sabrina Williams, la demi-soeur de Vénus et Serena, a déclaré que le film ne « racontait que la moitié de l’histoire » de la vie de son père. « Je pense que le titre est complètement exagéré. Il pense qu’il est le roi du monde, mais personne dans son entourage ne pense qu’il est le roi Richard », a-t-elle déclaré au Sun. « C’est un titre scandaleux, mais à vrai dire, il lui va bien. »