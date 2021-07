Le grand nouveau jeu Viking de 2021

Image : Boîte de vitesses / Jeux Norsefell

Je voulais aimer Tribes of Midgard. Il a un grand style, avec des visuels merveilleux qui se sentent arrachés à une peinture ancienne. Le combat est amusant et réactif. Mais il intègre également certaines des pires parties des roguelikes et des jeux de survie et devient rapidement répétitif, avec peu de gains ou de progression.

Publié par Gearbox Publishing et développé par Norsfell Games, Tribes of Midgard est un RPG d’action-survie roguelike de haut en bas. Dans ce document, vous jouez le rôle d’un – donnez-moi une seconde ici – Einherjar, un viking qui est décédé et est allé au Valhalla. Mais, lorsque des forces maléfiques se lèvent pour détruire Yggdrasil, une seconde en recherchant sur Google, les anciens dieux nordiques vous envoient protéger les graines de l’arbre de vie des armées de monstres et de géants.

Chaque nuit, des vagues d’ennemis arrivent pour détruire la graine, et vous devez repousser les grognements tout en pourchassant des géants massifs et puissants qui ont de très mauvaises intentions envers votre graine. Aussi épique que cela puisse paraître, la majeure partie de votre temps dans Tribes of Midgard sera consacrée à abattre des arbres, à ramasser des pierres et à battre « héroïquement » des meutes de loups à mort.

Aimez-vous courir pour abattre des arbres, extraire des roches et cultiver des ennemis pour obtenir des ressources ? Non? Eh bien, que diriez-vous de perdre tous vos progrès lorsque vous mourrez, sans rien à montrer ? Malheureusement, Tribes of Midgard essaie de combiner les pièges du jeu de survie avec une fondation roguelike, mais finit par saisir les parties les pires et les plus ennuyeuses des deux.

Vous devrez rassembler beaucoup de ressources pour améliorer votre petit village, les marchands qui y vivent et l’équipement dont vous avez besoin pour survivre. Mais même lorsque vous en avez assez, la construction est surtout une perte de temps frustrante. Construire des choses est capricieux, rarement utile et parfois ne fonctionne tout simplement pas. J’essayais souvent de construire une rampe pour atteindre une partie plus élevée de la carte, uniquement pour que le rebord empêche mon viking de progresser. Mais vous ne construirez probablement même rien parce que les ressources sont si rares que vous n’en aurez jamais assez.

Vous pouvez jouer à Midgard en solo ou avec jusqu’à neuf autres joueurs. Sur les 12 heures environ que j’ai jouées, une grande partie était par moi-même, et certaines avec des joueurs en ligne aléatoires ont participé via le matchmaking. Je peux dire avec confiance que Midgard n’a pas été conçu pour le solo. C’est techniquement faisable, mais pas très amusant. Au fur et à mesure que le jeu devient plus difficile, vous aurez besoin de quantités astronomiques de ressources pour continuer à progresser. Les quantités de ressources rares exigées par les améliorations d’épée et d’armure m’ont choqué. L’agriculture pour ce genre de choses prend du temps, et en tant que joueur solo, c’est un problème. Chaque nuit, vous devez retourner dans votre village pour le protéger des monstres, de peur qu’ils ne détruisent votre graine et ne mettent fin à votre jeu.

Avec d’autres joueurs, Midgard devient plus chaotique, un peu plus facile et plus agréable. Regarder près d’une douzaine de vikings courir autour d’une grande carte générée de manière procédurale est une rigolade, et même sans chat vocal ou textuel, j’ai souvent trouvé qu’avoir plus de joueurs autour facilitait la mise à niveau du village et le multitâche. J’ai rencontré un certain décalage de combat en ligne; généralement serrés et réactifs, les combats sont devenus un peu plus flottants et ennuyeux avec 10 personnes jouant ensemble. Mais j’ai fait tellement plus de progrès en tant que membre d’une tribu que seul, le compromis en valait la peine.

La raison ultime pour laquelle j’arrêterai probablement de jouer à Tribes of Midgard est ce qui se passe après que vous ayez perdu.

Beaucoup de mes courses prendraient plus d’une heure pour atteindre un point final. Quelques coups plus près de trois. Midgard est un jeu difficile et se termine souvent lorsqu’un géant se précipite dans votre village et détruit la graine avant que vous ne puissiez intervenir. Étant un roguelike, la mort est une partie attendue du cycle.

Cependant, Tribes of Midgard, contrairement à tant de succès roguelike récents, n’offre pas de véritable méta-progression ni de déverrouillage ou de mise à niveau permanents pour tout votre travail acharné. Un pass de combat pour la saison en cours vous permet de débloquer des kits de démarrage, mais la plupart d’entre eux ne sont utiles que dans les 20 premières minutes environ d’une course. Par exemple, un kit de démarrage vous donne des armes de mauvaise qualité que vous dépasserez rapidement chaque fois que vous recommencerez. Le reste de la passe de combat se compose de produits cosmétiques et de pièces pour débloquer plus de produits cosmétiques et d’autres récompenses peu utiles.

Considérant combien de temps les jeux peuvent prendre, combien d’agriculture répétitive pour les ressources vous faites dans une seule de ces courses et à quel point les choses peuvent devenir difficiles après quelques nuits, soyez prêt à passer des heures et des heures à perdre. Je serais plus dans ça si je faisais encore des progrès, mais tu n’as que des souvenirs pour tous ces ennuis. Il n’y a pas de récit qui avance à chaque défaite, ni de capacités que vous pouvez améliorer entre les courses pour vous aider à éviter les premières conneries et à avancer plus rapidement. Cela ressemble à une façon étrangement ancienne de faire un roguelike qui ignore également les grandes innovations que des jeux comme Hades et Rogue Legacy ont apportées à la génération au cours de la dernière décennie.

Tous les points douloureux s’additionnent et il est difficile de me sentir comme un demi-guerrier viking épique sauvant le monde. Au lieu de cela, je me sens souvent comme un mercenaire surmené et sous-payé auquel on demande de faire tourner plus d’assiettes tout en trouvant plus d’assiettes à faire tourner. Puis un gros tyran renverse toutes mes assiettes, vole mon équipement durement gagné et me dit de recommencer. Ce n’est pas très amusant et c’est dommage, car même si Tribes of Midgard a fière allure, c’est surtout un gâchis frustrant.